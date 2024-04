Rodez : plus de subventions, fiscalité avantageuse… Saint-Eloi quartier prioritaire, une "très bonne nouvelle" pour la ville

Officiellement classé comme quartier prioritaire de Rodez depuis le 1er janvier 2024, Saint-Eloi bénéficiera d’une attention particulière de la part des pouvoirs publics, avec à la clé, de nombreux financements.

Dès la parution de cette nouvelle au Journal officiel, Christian Teyssèdre, maire de Rodez et président de l’Agglomération, s’en réjouissait sur les réseaux sociaux. "Très bonne nouvelle pour Rodez et Onet, les quartiers de Saint-Éloi, Camonil et les Costes-Rouges ont été intégrés par décret comme quartiers dits prioritaires de la politique de la ville (QPV)", écrivait-il. Mais quels seront les avantages pour la Ville.

Car au premier abord, cette déclaration peut surprendre. Puisque pour qu’un quartier soit déclaré comme prioritaire, il faut que celui-ci soit évalué comme "en décrochage", vis-à-vis du revenu médian national et de l’agglomération concernée. Autrement dit, seuls les quartiers dits "pauvres" sont éligibles. Un constat bien moins reluisant.

Un quartier en mutation

Pourtant, il s’agit bel et bien d’une nouvelle avantageuse pour la Ville et l’Agglo. Car avec ce dispositif, dont bénéficie désormais le quartier Saint-Eloi – Camonil (le premier à Rodez, Onet-le-Château en compte deux : les Quatre-Saisons et les Costes-Rouges), de nombreux leviers pourront être activés afin d’inverser la tendance.

À l’issue des travaux, voilà, selon des croquis d’architectes, ce à quoi ressemblera le nouveau quartier Ramadier. Rodez Agglo habitat

Outre des financements publics à destination des collectivités facilitant l’investissement, les entreprises installées dans le secteur pourront bénéficier d’allègements fiscaux et les sociétés aveyronnaises d’une aide de 5 000 € durant trois ans, pour chaque embauche d’un demandeur d’emploi résidant dans ce quartier.

Habitat, université, école…

D’autant que cette classification s’inscrit dans une dynamique notable. Ces dernières années, les grues fleurissent le paysage, notamment du côté de Ramadier, où l’office public de l’habitat a détruit les deux tours, pour une refonte totale du quartier. Et dans cette transformation, comment ne pas évoquer l’arrivée du campus universitaire, qui devrait donner un fort accent étudiant à Saint-Eloi. La preuve, Rodez Agglo habitat et des opérateurs privés y portent des projets immobiliers à destination des jeunes.

"30 millions d’euros ont déjà été investis dans ce quartier, assure Christian Teyssèdre. Pour les projets de logements sociaux, ou la nouvelle école Ramadier, cela nous permettra d’obtenir plus de financements." Il est prévu une reconstruction de cet établissement. Un projet pour l’instant suspendu, dans l’attente du déménagement des pompiers ruthénois occupant la caserne Louis-Dausse, vers un nouveau centre de secours.

En tout cas, l’Agglo, après une phase de concertation avec les habitants de Saint-Eloi et Camonil, a établi quatre grands axes qui fixeront la politique appliquée sur place : vivre ensemble et tranquillité publique, émancipation et parcours de vie, emploi et formation, environnement et qualité de vie. Un plan d’action sera ensuite établi, avec un objectif : que le quartier "se raccroche au dynamisme local" et que la tendance s’inverse, loin de la "poche de pauvreté" initialement observée.