Aveyron : propriété d'une congrégation religieuse, le château de Graves va-t-il être bientôt racheté par le groupe LVMH ?

Ancienne école catholique pour garçons, le château de Graves, à Villefranche-de-Rouergue, est en vente depuis deux ans. Selon nos informations, une piste sérieuse est à l’étude, celle de la multinationale de l'industrie du luxe.

Le château de Graves pourrait bientôt trouver un repreneur. Depuis tout dernièrement, une piste sérieuse est en train d’être étudiée.

Propriété actuelle de la congrégation des Sacrés-Cœurs, le domaine de sept hectares est en vente, officiellement, depuis deux ans, en un seul ou plusieurs lots. "Des projets d’habitat partagé, d’hébergement touristique, des activités événementielles, des dispositifs sociaux ou médico-sociaux, des initiatives pastorales ou culturelles ou d’autres projets innovants sont les bienvenus", indique sur son site internet la congrégation religieuse.

Un complexe de luxe ?

Le groupe de luxe LVMH se serait rapproché des propriétaires pour étudier le bien, avec l’idée de créer un complexe de luxe, avec hôtel et restaurant. Les propriétaires du Saint-Ex, le restaurant qui se trouve à l’aérodrome, à une dizaine de mètres de la propriété, ont d’ailleurs été approchés pour exploiter la partie restauration. Pour l’instant, aucun projet n’a été arrêté et un potentiel repreneur s’est rendu sur place, il y a plusieurs semaines.

Construit au XVIe siècle par Jean Imbert Dardenne, riche marchand de cuivre et consul de Villefranche, le château est racheté en 1846 par la congrégation des Sacrés-Cœurs. Cette dernière construit un bâtiment annexe et une chapelle. Sur place se trouvait une école de garçons, où les pères donnaient cours jusqu’en 1905 et la loi de séparation de l’Église et de l’État.

Depuis, le site a perdu de l’importance pour la congrégation des Sacrés-Coeurs. "Les pères des Sacrés-Cœurs sont en effet confrontés à plusieurs enjeux : diminution du nombre de frères, augmentation de la dépendance de plusieurs frères aînés, souhait de céder un site qui ne correspond plus à leurs besoins et à leurs projets", souligne-t-elle sur son site internet.

En novembre 2023, le château de Graves a perdu le bail de l’internat du lycée Saint-Joseph à Villefranche, et du lycée agricole de Monteils. Les deux établissements ont désormais leur propre structure. Un coup dur pour la propriété, qui perd une entrée d’argent régulière. Actuellement, le domaine compte une salle des fêtes où sont organisés régulièrement des événements privés (mariages, anniversaires…), mais aussi des spectacles et des réceptions.