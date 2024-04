Football : à Rodez, dix jours pour en savoir plus dans la course aux barrages

En se rendant à Caen, samedi 13 avril à 19 heures, Rodez débute une série de trois rencontres face à des équipes du haut de tableau, avant les réceptions d’Auxerre et du Paris FC. Une manière de confronter la bonne forme des Ruthénois à des ambitieux et de mieux évaluer leurs chances dans la course aux barrages.

Les fidèles du Rodez Aveyron football sont certainement traversés par des désirs contraires en cette fin de saison. Entre la volonté d’accélérer le temps, pour savoir, et de l’arrêter, pour savourer.

Ils se réjouissent évidemment des faits d’armes de leurs Ruthénois chéris. Portés par l’énergie et l’audace qui font leur signature, Killian Corredor et ses partenaires occupent la cinquième place et se sont invités dans la course pour les barrages en dépit des pronostics, en suscitant un fort engouement populaire ainsi que l’envie de savoir jusqu’où leurs exploits les mèneront.

Le printemps s’annonce excitant

Cet enthousiasme est seulement tempéré par le fait que le football favorise de moins en moins les aventures collectives à long terme. La date de péremption de ce groupe est probablement pour bientôt, entre les fins de contrat au 30 juin de plusieurs joueurs, dont certains cadres (Bradley Danger, Serge-Philippe Raux-Yao, Lorenzo Rajot, Wilitty Younoussa et Clément Depres), ainsi que le terme des prêts de Dembo Sylla, Taïryk Arconte et du meilleur buteur, Andreas Hountondji.

De quoi laisser penser que le mercato estival risque d’être animé et que les dirigeants ruthénois devront de nouveau être inspirés au moment de constituer l’effectif du prochain exercice.

Mais pour reprendre un élément de communication bien connu des amateurs de ballon rond, il faut prendre les saisons les unes après les autres. Avant de penser à l’été, il s’agit de se focaliser sur le printemps, d’autant que celui-ci s’annonce excitant.

Déjà un record battu

L’enjeu qui attend le Raf a de quoi susciter un vertige. Il a déjà battu son record de points sur une saison en deuxième division à poule unique (47 contre 46 en 2022-2023) et semble bien parti pour améliorer son meilleur classement (14e la saison dernière).

Il peut espérer encore mieux, et pourquoi pas prolonger sa saison par une participation aux barrages d’accession. Mais pour cela, il faudra des Ruthénois encore conquérants et de nouveau solides défensivement, en évitant les erreurs qui ont coûté un nul après avoir dilapidé une avance de deux buts contre Quevilly-Rouen (3-3), samedi 6 avril.

Le meilleur moyen d’oublier cet impair sera de franchir les cimes qui se dressent devant les sang et or, eux qui vont se frotter en dix jours à trois formations du premier tiers de tableau. Deux concurrents directs, avec un déplacement à Caen ce soir puis la réception du Paris FC le 23 avril, entrecoupés par la venue à Paul-Lignon du leader Auxerre, dans une semaine, qui fonce à vive allure vers la Ligue 1.

Le Raf va confronter sa bonne forme à des cadors

Au moment où se présente ce copieux programme, les Ruthénois ont l’avantage d’afficher une grande forme, eux qui sont invaincus depuis huit rencontres.

Mais le triptyque à venir permettra d’en savoir un peu plus sur leurs chances dans la course aux barrages, d’autant que lors de leur bonne série, ils n’ont affronté qu’une seule équipe actuellement classée dans la première moitié du tableau (Amiens, 10e).

Cela ne relativise pas les performances de la troupe de Didier Santini, mais donne envie de les situer un peu mieux par rapport aux formations les plus performantes de Ligue 2. Les Ruthénois ont dix jours pour en savoir plus, pour se forger un destin et se positionner pour de bon dans la course aux barrages.