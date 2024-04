Luc-la-Primaube. Journée olympique à l’école Jean-Boudou

L’année scolaire 2023-2024 est l’occasion pour tous les élèves de bénéficier de temps pédagogiques sur l’olympisme et le paralympisme. Par la découverte d’activités sportives et des évènements fédérateurs autour des valeurs de l’olympisme, comme l’amitié, le respect ou l’excellence, elle permet de renforcer la cohésion des classes. Les activités proposées sont adaptées à l’âge des élèves et aux équipements disponibles. Ainsi jeudi dernier était consacré à une journée olympique pour les élèves de l’école Jean-Boudou à La Primaube. 10 équipes avec des enfants de la petite section au CM2 ont été constituées. Chaque équipe représentait un pays. Après une belle cérémonie d’ouverture, les équipes ont participé à 10 ateliers sur la journée (quiz, arts visuels, acrosport, lancers, tir à l’arc, basket, tennis…). Ils ont obtenu des points de performance mais aussi d’entraide et de comportement. Lors de la cérémonie de clôture, les 3 meilleures équipes ont été récompensées mais pour tous, l’important était de participer ! Une journée olympique qui a permis en particulier d’associer des pratiques physiques et sportives à l’enseignement moral et civique.