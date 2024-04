L’ADMR Bozouls Comtal propose son spectacle de printemps

La nouvelle salle des fêtes donne des idées à beaucoup d’associations. L’ADMR en fait partie et a décidé d’organiser un "après-midi théâtre" avec une pièce qui a eu beaucoup de succès en d’autres lieux. Il s’agit d’une création originale du Théâtre pour demain et après : "Une pincée de sel dans le café".

Une comédie pleine de tendresse écrite et mise en scène par Claude Ribeyre sera jouée le 21 avril à 16 heures. La pièce tourne autour de trois personnages interprétés par Pascale, Marie-Agnès et Aurélie qui se réunissent tous les jours autour d’un petit café pour passer un bon moment et… bavarder ! On ne dévoilera pas la suite. En tout cas, un moment plein de tendresse, d’émotion et d’humour. Rendez-vous donc aux Cardaballes (en face de la Maison de santé). Entrée : 10 €.

Une collation est prévue à la fin du spectacle.

Renseignements 05 65 44 46 59.