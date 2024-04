Laissac-Sévérac l'Église. Une réunion pour lancer la construction du pôle intercommunal multiservices

Mardi, a eu lieu au centre administratif la réunion de lancement de la construction du pôle intercommunal multiservices (Pims) et de la renaturation du parking en espace paysager.

Les deux maîtres d’ouvrage, la communauté de communes pour le bâtiment et la commune de Laissac-Sévérac-l’Église pour les extérieurs avaient réuni le cabinet d’architecte HBM, la maîtrise d’œuvre et toutes les entreprises devant intervenir sur ce projet.

L’objectif de cette réunion était de présenter le projet dans sa globalité ainsi que le déroulement du chantier.

La conception du projet intègre les enjeux climatiques avec un recours massif à des matériaux à faible impact carbone, une labellisation nowatt, une chaudière bioénergie et une réutilisation de matériaux issus de la déconstruction. Le parc proposera des espaces extérieurs de qualité et participera à la réorganisation des flux et au lien avec le bourg.

Le chantier devrait démarrer à la fin de ce premier semestre, avant l’été de toute façon.

Une réunion d’information associant l’ensemble des riverains se tiendra prochainement.