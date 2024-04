Vacances de printemps : nouvelle salve de départs en congés ce week-end, quelles sont les académies concernées ?

Après la zone C, composée de l’Occitanie et de l’Île-de-France, une nouvelle salve de départs en vacances de printemps est à noter ce vendredi 12 avril 2024.

Nouveau week-end d’avril et nouvelle salve de départs en vacances en France ! Après la zone C, c’est au tour de la A de basculer en mode congés, dès ce vendredi 12 avril 2024.

Qui est concerné ?

La zone A regroupe trois régions : Nouvelle-Aquitaine, Auvergne Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté. Dans le détail, voici les académies concernées :

Besançon

Bordeaux

Clermont-Ferrand

Dijon

Grenoble

Limoges

Lyon

Poitiers

Qui sera en vacances ?

Deux zones vont donc être en vacances, la A et la C. Cela concernera donc l’Occitanie et l’Île-de-France, pour qui il restera une semaine, et donc la Nouvelle-Aquitaine, l’Auvergne Rhône-Alpes et la Bourgogne Franche-Comté.

Qui doit encore patienter ?

D’autres vont encore devoir patienter… comme c’était le cas pour les vacances d’hiver, la zone B est la dernière à profiter des vacances.

Et ce sera le plus gros des trois lots, puisque sept régions seront concernées, à compter du vendredi 19 avril : la Bretagne, le Pays de la Loire, le Centre Val de Loire, la Normandie, les Hauts-de-France, le Grand-Est et enfin la région PACA.

Pour rappel, pour la Corse, il faudra attendre jusqu’à… fin avril ! L’Île de Beauté profitera des congés de printemps à compter du vendredi 26.