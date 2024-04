Football : "On peut réaliser de bons matches contre tout le monde", affirme le capitaine ruthénois Bradley Danger

Malgré la déception de la défaite à Caen (1-0), samedi 13 avril, le capitaine de Rodez a été satisfait du contenu face à un concurrent direct aux barrages.

Que vous a-t-il manqué pour faire un meilleur résultat contre Caen ?

La finition. On a eu beaucoup de situations qu’on met au fond d’habitude. C’est ce qui a péché cette fois. Mais de toute façon, on ne va pas mettre trois buts tous les samedis. Je ressens de la frustration, car c’est paradoxalement un de nos meilleurs matches de la saison dans le contenu.

Quels points positifs de votre prestation retenez-vous ?

On a vraiment bien défendu en équipe. En dehors du but casquette qu’on prend, ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions à se mettre sous la dent. C’est important, car malgré notre bonne série, on prenait trop de buts. Et offensivement, on les a fait courir et on a réussi à se procurer plusieurs occasions. C’est tout ce qui me fait dire que nous avons réalisé l’un de nos meilleurs matches.

Malgré la déception du résultat, le fait de réaliser une prestation rassurante contre un concurrent direct aux barrages est-il rassurant au moment d’aborder le sprint final ?

C’est bien, cela montre qu’on peut réaliser de bons matches contre tout le monde. Mais c’est toujours embêtant de perdre. Après, le football est comme cela, on ne peut pas gagner tout le temps.

Lors de vos deux prochains matches, vous allez affronter deux équipes du haut de tableau, Auxerre et le Paris FC. Est-ce la meilleure manière de rebondir ?

Forcément ! On aime les gros rendez-vous, les grosses équipes. On a toujours fait de bons matches contre ce genre d’adversaires. Il s’agit de deux matches à domicile, le public aura un rôle important à jouer. On espère qu’il y aura du bruit, car nous aurons besoin des supporters.

Entre le nul contre Quevilly-Rouen après avoir mené de deux buts (3-3) et la défaite à Caen, vous restez sur deux scénarios frustrants. Est-ce que cela peut vous cogiter au moment d’aborder le sprint final ?

Non. Le scénario de QRM, on a eu le temps de le digérer, même si cela a été compliqué, car on ne doit jamais faire un nul dans ce match. Mais ce match a montré ce qui fait notre équipe : on joue beaucoup, on aime attaquer et cela nous expose à prendre des buts. On a connu de nombreux scénarios favorables au cours de la saison, mais cela ne peut pas arriver tout le temps.

Est-ce que le nouvel enjeu, avec la possibilité d’être barragiste, peut poser des problèmes dans la façon d’aborder les prochains matches ?

Honnêtement, je ne pense pas. C’est toujours mieux de jouer pour aller chercher ces places que de batailler pour le maintien. Une fois que le maintien a été quasiment acquis, il n’y a pas à se prendre la tête. Il nous reste des matches bonus à aborder, on a envie de tout jouer à fond et on verra bien où ça nous mènera.