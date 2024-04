"Ça permet de conserver" les postes des enseignants ; voilà pourquoi les deux écoles du Sailhenc à Decazeville vont fusionner

Discutée en conseil d’école puis voté en conseil municipal, la fusion administrative des écoles maternelle et élémentaire du Sailhenc sera effective à la rentrée prochaine.

En marge du vote du budget au dernier conseil municipal, les élus ont approuvé la fusion administrative des écoles maternelles et élémentaires du Sailhenc à partir de septembre prochain, et ce, " à la demande et en concertation avec la direction des services de l’Éducation nationale de l’Aveyron ".

"Ce projet de fusion ayant émergé à la faveur d’un départ à la retraite d’un enseignant [non remplacé], il a été approuvé lors du conseil d’école commun aux deux écoles, le 27 mars, réunissant les parents délégués et la totalité des enseignants", a développé Sylvie Tarbouriech, élue chargée des affaires scolaires. "Les enseignants ont convenu que c’était la meilleure solution. Ils ont approuvé à l’unanimité. Ça permet de conserver leur poste", a poursuivi l’adjointe, qui précise qu’un poste était menacé à l’école maternelle.

Une école, un directeur et sept classes

Une situation qu’elle explique par une baisse démographique. "Nous avons depuis de nombreuses années un différentiel négatif entre décès et naissance." Pour les parents, cette fusion administrative ne va rien changer assure encore Sylvie Tarbouriech. "Il n’y aura qu’une direction, avec un seul directeur, Franck Rossile."

L’école primaire sera donc composée de deux classes de maternelle, avec une quinzaine d’élèves, et de cinq classes d’élémentaire, avec une soixantaine d’élèves, selon les prévisions pour la rentrée 2024 de la commune, qui à la charge des écoles publiques.

Du côté de l’association des parents d’élèves, son président Thomas Cyril espère une meilleure répartition des moyens entre les deux niveaux. "La directrice des petits demandait une aide financière des parents pour les sorties, pas pour les maternelles. J’espère qu’il y aura autant de moyens pour les petits que pour les grands."