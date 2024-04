Villefranche-de-Rouergue. La CGT Villefranche a tenu son assemblée générale

L’assemblée générale de la CGT du Villefranchois s’est tenue vendredi dernier, rassemblant plusieurs antennes des syndicats des territoires environnants. "L’urgence salaire et pensions a été au cœur des débats", indique notamment le syndicat.

"Cette problématique, soulignant une précarité extrême croissante au sein de la population […] Nous avons également constaté et déploré la défaillance croissante des services publics, piliers essentiels pour le bien-être et la sécurité de nos usagers et agents. Face à ces défis, l’assemblée générale appelle à une mobilisation massive pour la manifestation du Premier mai", poursuivent les responsables syndicaux.

"Nous avons également partagé les succès récents de notre syndicat, notamment la hausse significative des adhésions à la CGT dans le Villefranchois et l’établissement de nouvelles implantations syndicales. Un exemple récent avec la victoire de la CGT à l’Ehpad Sainte-Claire".