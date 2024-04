Olemps. Les Troubadours du Rouergue sur la scène du 777 le vendredi 26 avril

Vendredi 26 avril à 20 h 30 les Troubadours du Rouergue seront sur la scène de la 777 pour une soirée musicale. L’ensemble se compose de 60 choristes dont 4 pupitres (sopranos, alti, ténors, et barytons basses) et propose un répertoire très varié de chants sacrés, classiques, traditionnels, de variété, et gospels. Créée en 1977 par Solange GOÛT, la Chorale les "Troubadours du Rouergue" s’installe au sein de la MJC de Rodez. Les 40 choristes qui forment alors le groupe se produisent pour la première fois en public, à l’occasion du Gala de l’école de Danse Geneviève Salvan. Dans les années 1990 le groupe atteint sa majorité avec 110 choristes répartis dans les 4 pupitres dont 40 enfants. Depuis sa création, cinq Chefs de Chœur ont participé à l’animation du groupe.

Depuis septembre 2018, la chorale est dirigée par Isabelle Bertoli, cheffe de chœur et coach vocal. Née de parents artistes lyriques, elle est bercée par la musique dès la petite enfance. Artiste professionnelle depuis 1986, elle est professeure de chant depuis 1998, coach vocal depuis 2003, et a fondé le groupe Swing gospel à Albi en 2008, qui est toujours sous sa direction. Isabelle Bertoli dirige aussi comme cheffe de chœur le groupe "Chœur de Roques" depuis 2003 et l’ensemble vocal "Les Troubadours du Rouergue" depuis 2018 et enfin la chorale Résonance (Gages). Passionnée par la pédagogie depuis le début de sa carrière, Isabelle Bertoli est auteure d’une méthode de chant accessible à tous : "J’apprends le chant tout simplemente (édition F2M). Lors des concerts elle est accompagnée au piano par José Licenziato pianiste, auteur, compositeur et interprète.

Pour connaître les dates de concerts des Troubadours voire écouter quelques-uns de leurs morceaux il est possible de consulter leur site : troubadoursrouergue.free.fr/ Site Facebook Chorale les Troubadours du Rouergue,

Les billets sont en vente à la mairie d’Olemps et sur place le soir du spectacle. Tarif : 8 € adultes, 2 € enfants de moins de 12 ans. Attention, le nombre de places est limité.

Pour tous renseignements : téléphone 05 65 75 51 00 ou par mail à mairie@olemps.fr