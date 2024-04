Réquista. Cérémonie à la mémoire de Claude Szwiner tué au Moulin de Clary en 1944

Le 13 avril, au nouveau cimetière de Réquista, une stèle a été inaugurée en l’honneur de Claude Szwiner, résistant abattu à l’âge de 22 ans, lors des combats du Moulin de Clary, le 6 août 1944.

Devant une assistance nombreuse, en présence du maire et président de la communauté de communes, d’élus locaux, d’une conseillère départementale et du préfet de l’Aveyron, un vibrant hommage a été rendu au jeune résistant FFI, venu de Pologne pour lutter avec les combattants de la Libération. La cérémonie était organisée par le comité de Durenque du Souvenir français et encadrée par la déléguée générale de l’Aveyron. Elle était présidée par le préfet. Après un texte rappelant le sacrifice de Claude Szwiner, les membres du conseil municipal des jeunes de Réquista ont lu des poèmes avant la lecture d’un texte fort émouvant, directement adressé au résistant lui-même par la secrétaire du comité de Durenque.

S’en sont suivis les dépôts de gerbe, par le Souvenir français, le maire de Réquista et le préfet, avant la sonnerie aux morts, jouée par le clairon du Souvenir Français, La Marseillaise et le Chant des Partisans. Le verre de l’amitié était offert à la Maison pour tous par le comité du Souvenir français.