Rodez : le mapping projeté sur la cathédrale annulé à cause des Jeux Olympiques de Paris 2024 ?

Véritable succès de la programmation estivale ruthénoise de ces deux dernières années, le spectacle ne devrait pas avoir lieu dans sa forme connue jusqu’alors. L’Agglo l’explique par une question de sécurité publique.

Après F’estivada, un autre événement majeur de la programmation estivale ruthénoise sera-t-il chamboulé à cause de l’organisation des Jeux olympiques à Paris ? Visiblement, c’est le cas, à en croire Rodez Agglomération. Véritable succès jusque-là, ayant réuni pour chacune de ses deux années d’organisation, 70 000 spectateurs place d’Armes, le mapping projeté sur la façade ouest de la cathédrale de Rodez ne devrait pas voir le jour cet été.

Du moins, pas dans sa configuration classique. "Ce n’est pas qu’on ne veut pas, c’est qu’on ne peut pas", résume Jean-Philippe Keroslian, maire d’Onet-le-Château et vice-président de l’Agglomération en charge du tourisme. "Pour des questions de sécurité, ce n’est pas possible d’organiser cet événement, qui masse une foule importante en un endroit précis. La consigne qui nous est donnée, c’est de ne pas bloquer les gens à un seul endroit", assure-t-il. Pourtant, sur place, l’organisation de ce spectacle ayant animé 17 soirées en août dernier, ne semblait pas demander une concentration très importante des policiers.

Les Jeux olympiques – qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août prochain –, mobiliseront une part importante des forces de l’ordre dans la capitale. En métropole, autour de cette période, les préfectures ont pour consigne de limiter l’organisation d’événements rassemblant un public conséquent.

Une alternative en préparation

C’est notamment cet argument qui a été avancé par le maire de Rodez, Christian Teyssèdre pour justifier le changement de date de F’estivada, qui se tiendra du 11 au 13 juillet. L’année dernière, le festival s’est déroulé du 22 au 24 juillet.

Alors, pour sauver les meubles, l’Agglo planche sur l’organisation d’une festivité similaire, qui puisse toutefois répondre aux problématiques de cet été 2024. "On s’adapte aux contraintes, ça avance bien, mais nous attendons de disposer de toutes les autorisations nécessaires", avance Jean-Philippe Keroslian. D’après les premiers éléments, il s’agira toujours d’un spectacle de son et lumière. Il sera également organisé la nuit et durera autour d’1 h 30. "Ce sera une mise en valeur lumineuse de la cathédrale, avec un circuit où les gens chemineront autour de l’édifice", explique-t-il.

Une nouvelle formule qui devrait permettre à la programmation estivale ruthénoise de garder l’une de ses animations majeures. Du moins pour cet été, car comme l’élu l’affirme, "on ne perd pas de vue la formule officielle !"