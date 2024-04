Olemps. Un amical de quilles radieux à Puech Camp

Tous les paramètres étaient réunis, dimanche dernier, pour faire de cet Amical de quilles un vrai succès : températures estivales, excellent petit-déjeuner, rien ne manquait et surtout pas l’accueil chaleureux du bureau et des joueurs olempiens. Traditionnellement le club propose ce rendez-vous aux joueurs des clubs voisins, occasion de tester sa forme de début de saison et de se régaler – y compris pour la population locale-avec la tête de veau préparée par les cuistots du club ou l’entrecôte grillée sur le barbecue extérieur. De 8 heures à 13 heures, les convives se sont donc succédé dans la salle de Puech Camp tandis que les parties se sont déroulées sur les terrains adjacents, en équipes de 4, toutes les catégories étant concernées.

Au total ce sont 250 déjeuners qui ont été servis par les bénévoles du club alors qu’une centaine de participants ont disputé l’Amical.

De quoi réjouir les organisateurs !