Decazeville. Vite lu

Un air d’été au Marché. Vendredi dernier, un air d’été a soufflé sur le marché de Decazeville. Il a fait chaud, et les clients en nombres étaient au rendez-vous. Depuis plusieurs mois, mal épaulés par une météo capricieuse, les commerçants se languissaient du retour de la petite cohue du vendredi matin. Plusieurs producteurs saisonniers sont venus proposer leur production du moment, fraises, asperges, et radis alors que les plants ont fait leur retour sur les étals des producteurs titulaires à l’année. Cela annonce bientôt les melons. Un duo de musiciens a complété le tableau en jouant des morceaux folks, aux violons, voix et guitare.

L’APE des écoles de Cransac organise son quine. Ce dimanche 21 avril à 15 heures à la salle d’accueil de Cransac, l’APE des écoles publiques de Cransac organise un quine doté de plus de 2 000€, avec des bons d’achat de 300 €, 200 €, 100 € ou 50 € mais aussi des canards gras avec foie, des jambons et des filets garnis.

Apéro concert et bal à Firmi. Le comité des fêtes de Firmi propose un apéro concert, suivi d’un bal animé par Saturne, ce samedi 20 avril, à partir de 19 h 30, au gymnase.

Quine du Comité d’animation de Viviez dimanche. Le CAV (Comité d’animation de Viviez) organise un grand quine dimanche 21 avril, 15 heures, espace Jacques Rey (aire couverte). Nombreux lots : électroménager, mobilier de jardin, tondeuse, etc.