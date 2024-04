Vélocité Rodez Aveyron, une association qui roule pour… le vélo

Créée en septembre 2023, elle veut soutenir la promotion et le développement de la pratique du vélo dans la ville et son agglomération. Elle pilote une "vélo – école" qui accueille des enfants toute la semaine.

Casque sur la tête, guidon bien en mains, équilibre parfois précaire mais la frimousse bien déterminée à pédaler bien en équilibre, huit enfants affinent et développent leur pratique du vélo, grâce à l’association "Vélo Cité Rodez Aveyron". Dans le cadre "protégé" du haras, au fil de la semaine, tous les matins, ces bouts-de-choux vont naturellement être de plus en plus à l’aise sur leur vélo. C’est l’un des différents objectifs visés par cette toute nouvelle association dédiée au vélo.

Ouvrir un "Point Info Vélo"

"On part du principe qu’il est possible de faire du vélo à Rodez et dans son agglomération, puisqu’on en est la preuve", sourit Alexandre Cayrac, le président de cette association. Ils sont cinq pratiquants quotidiens de vélo à avoir fondé cette association. Notamment depuis le développement des assistances électriques qui évacue la problématique du relief. Accompagner les gens à faire ou refaire du vélo, des plus jeunes aux plus âgés, en développant le côté vélo-école, mais aussi animer une démarche plus sociale avec des structures telles que l’Asac ou Progress afin de permettre aux salariés de se déplacer plus aisément à vélo, "cela grâce à un encadrement professionnel", et devenir un "Point Info Vélo" de la ville fait partie des objectifs de cette association qui espère être retenue pour piloter "La maison du vélo" voulue par la ville.

Créer un écosystème autour du vélo

"Pour le point info vélo, cela peut aller du conseil pratique comme trouver le meilleur itinéraire pour aller d’un point A à un point B à vélo, des conseils sur les tenues… être un peu l’agglobus du vélo", développe Alexandre Cayrac. " On souhaite créer un éco système dans la ville autour du vélo afin que sa pratique se développe", poursuit Mathilde Sahuguet, également à l’origine de cette association, financée par l’Ademe, la Maïf et bénéficie d’une aide de la municipalité.

Cette association s’inscrit dans le cercle vertueux du développement des mobilités douces qui anime de plus en plus l’agglomération ruthénoise. "En fait, on fabrique les cyclistes qui demain utiliseront les nouveaux aménagements de l’agglomération" résume Alexandre Cayrac. Rendez-vous dans quelques années avec ces bambins qui, sait-on jamais, feront peut-être du vélo leur premier mode de déplacement dans la ville !