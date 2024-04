Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Beau succès des journées de l’Amikado

L’association Amikado a organisé la première édition des "Journées de l’Amikado", qui se sont déroulées le week-end dernier, sur le territoire de St-Geniez-d’Olt, Sévérac et Laissac. L’objectif de cette manifestation et de défendre le commerce de proximité, en favorisant l’attractivité du territoire et le lien social.

C’est avec un beau soleil printanier que de très nombreux consommateurs sont venus tenter leur chance. Un animateur était présent toute la journée et a donné un air de fête à l’événement. À St-Geniez 2 000 € en bon Amikdo étaient convoités par les consommateurs (10x50€, 30x30€ et 60x10€).

Trois urnes avec des gains différents en fonction de la valeur de l’achat étaient disposées devant le parvis de l’église des Pénitents, où des membres de l’association des commerçants artisans et professions libérales ont recueilli 514 tickets de caisse qui leur ont permis de gagner ces bons d’achat à utiliser dans les commerces locaux. Une bonne manière de dynamiser le commerce de proximité et de favoriser le circuit court

La journée a été une très grande réussite pour cette première !