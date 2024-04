Réquista. Tournoi de football des jeunes le 1er mai

L’édition 2024 du tournoi "Patrick Bonnefous" organisée par l’Union Sportive Réquistanaise se déroulera le mercredi 1er mai pour les catégories U9 et U11. Ce jour-là, 32 équipes (18 en U9 et 14 en U11) seront présentes sur les installations sportives de Réquista. Lors de la pause déjeuner, la catégorie U7 pourra profiter un instant de la pelouse. Des rencontres amicales avec des clubs alentours sont prévues.

Près de 250 jeunes évolueront, cette journée, sur les terrains Gaston Pialat et Robert Fournier, arbitrage réalisé par les jeunes U13, U15, U17 et U18 Féminines du club. La manifestation s’inscrit dans le cadre des domaines sportifs et éducatifs du projet du club à travers les notions de Fair-Play (respect des partenaires, des éducateurs, des adversaires, des arbitres…) et d’accès des jeunes aux responsabilités d’arbitrage. Restauration et buvette toute la journée stade Robert Fournier. Un tournoi U18 féminin est organisé à partir de 17h.

Le club remercie la municipalité réquistanaise et son service technique, les mairies de la communauté de communes du Réquistanais, le conseil Départemental, les partenaires et les bénévoles pour leur soutien et leur aide tout au long de l’année.