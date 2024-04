Bozouls. Alzheimer frappe non seulement les malades mais aussi les aidants

France Alzheimer Aveyron départemental dont le siège social est à Bozouls a tenu récemment son assemblée générale annuelle à l’espace Denys-Puech.

France Alzheimer et maladies apparentées est un réseau de 101 associations départementales au service des personnes malades et leur famille qui combat la maladie depuis 35 ans. C’est la seule association de familles reconnue d’utilité publique. Plus de 2 200 bénévoles formés sont engagés sur le terrain. Sur le département elle a été créée en 1988. Elle comprend 221 adhérents et 39 bénévoles, 15 administrateurs issus de tout le département, dont le président Jean-Paul Delon, une salariée et des intervenants professionnels réguliers et formés (Psychologues, art thérapeutes, sophrologues).

Les villes aidantes sont Bozouls, Fondamente, Millau, Monteil, Muret-le-Château, St-Affrique, Villefranche-de-Rouergue et L’agglo Rodez.

Le président, après avoir remercié l’assistance, dont Myriam Borget, adjointe à la mairie, a rappelé dans son rapport d’activité les différentes actions : 58 informations au grand public, aux partenaires ou à des représentations des usagers ont été entreprises en 2023 contre 34 en 2022. 55 en faveur des personnes malades (halte au relais de Bozouls) ; ateliers de thérapies à Muret-le-Château et Villefranche ; atelier de médiation, vivre la maladie et groupe d’entraide malades, (GEM). 42 actions en faveur des aidants familiaux (qui comprend la formation des aidants, le groupe de parole, la relaxation à Bozouls et à Villefranche ainsi que la sensibilisation à la nutrition. Auquel il faut ajouter 127 actions partagées : personnes malades et leurs aidants familiaux (permanence et accueil) ; séjour vacances ; sortie culturelle ; entretien individuel et suivi maladie jeune.

Les chiffres clés de la maladie Alzheimer : 1 200 000 personnes sont touchées par cette maladie ; 50 % des Français ont dans leur entourage une personne diagnostiquée ; 55 000 personnes sont des malades jeunes (moins de 65 ans) ; 1 % est d’ordre génétique ; c’est la 2e maladie la plus redoutée après le cancer ; 57 % des résidents dans les Ehpad ont des troubles cognitifs modérés ou sévères.

Les objectifs 2024 en complément concernent les projets de la reconduction d’un séjour répit au niveau départemental en septembre ; la sortie culturelle au château de Taurines ; ciné débats avec projection de films et d’échanges sur différents lieux du département. Et une action pour le recrutement de bénévoles.

Le nouveau bureau est constitué : Jean-Paul Delon, président ; vice-présidents, Élisabeth Bras et Michel Raymond ; Palma Pegues Christiane et Sylvie Varaille à la trésorerie ; Chantal Guillot et Brigitte Amouroux au secrétariat.

France Alzheimer 10 rue des Grillons, 12340 Bozouls. Tel. : 05 65 44 53 10.