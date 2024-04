Espalion. L’équipe fanion confirme son retour en forme en déplacement

Dimanche, les seniors 1 se déplaçaient sur le terrain de Pont-de-Salars pour y affronter JS Lévézou qui joue sa survie en Départemental 1.

Après avoir confirmé son maintien il y a 15 jours face à Aguessac, les hommes de Pascal Cure avaient à cœur de bien finir la saison puisque sur la phase retour Espalion est tout simplement deuxième au classement avec 20 points pris sur 27. Seul le leader Comtal fait mieux !

Sur un terrain très difficile et malgré l’absence de plusieurs joueurs cadres, Espalion va entamer la rencontre de la meilleure des manières puisque Cayla va trouver la faille rapidement au quart d’heure de jeu. La première période sera largement à l’avantage des Nord-Aveyronnais et le score aurait pu être bien plus large si les frappes de Lagarde et Cayla n’avaient pas été repoussées par les montants.

En seconde mi-temps, le match va se hacher un peu plus avec des locaux qui font tout pour essayer de revenir au score, pousser et durcir le jeu. Ce qui va leur valoir de finir la rencontre à 10, suite à un mauvais geste du numéro 7 qui sera expulsé. Une fin de match tendue avec quelques frayeurs pour les Espalionnais mais le portier Ayral va rester vigilant pour préserver le score. Cette victoire 1-0 permet à Espalion de remonter à la sixième place au classement.

Prochaine rencontre le dimanche 5 mai à Espalion contre La Primaube 2.

L’équipe 2 partage les points

De son côté, samedi soir, l’équipe réserve accueillait Bezonnes. Après une première période aboutie, les hommes d’Estival vont mener au score grâce à deux buts de Dias et Da Cunha. Malheureusement un relâchement coupable va permettre aux visiteurs de revenir au score en fin de match. Score final 2 à 2.