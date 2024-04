Camions de La Poste en zones rurales : quelles sont les communes desservies par les cinq bureaux itinérants ?

La Poste a lancé ce vendredi 19 avril, des bureaux de poste itinérants sous la forme de camions jaunes sillonnant cinq départements en zones rurales, pour une durée d’un an. Les usagers pourront y acheter des produits postaux ou affranchir des lettres, colis et recommandés.

La Poste a lancé, à titre expérimental, ce vendredi 19 avril 2024, des bureaux de poste itinérants dans cinq départements sous la forme de camions jaunes amenés à sillonner des territoires isolés de l’Hexagone, pour "dynamiser sa présence au cœur des zones rurales", a raconté Nathalie Collin, la directrice générale adjointe grand public et numérique de La Poste, à Ouest-France.

Cinq camions jaunes, des Renault Trucks Masters, circuleront pendant un an et devraient permettre de toucher 13 000 habitants dans 40 communes.

#Proximité | #LaPoste lance des bureaux de poste itinérants sous la forme de camions jaunes pour apporter ses services essentiels au \ud83d\udc9bdes territoires ruraux. Une initiative qui vise à répondre aux besoins des habitants des territoires éloignés de nos services. On vous emmène\u2935\ufe0f pic.twitter.com/8CqcXBkFW2 — La Poste Groupe (@GroupeLaPoste) April 25, 2024

Une présence d’environ trois heures dans chaque village

Dans ces bureaux itinérants, les usagers pourront acheter des produits postaux, affranchir des lettres, colis et recommandés, souscrire aux services seniors, accéder aux offres de téléphonie et Internet, mais aussi réaliser des opérations bancaires, pour les clients de La Banque postale, et prendre rendez-vous avec un conseiller bancaire (particuliers et professionnels).

Chaque camion restera environ trois heures en fonction des lieux.

Pas de retraits de liquide

Il ne sera en revanche pas possible d’effectuer des retraits de liquide sauf dans le camion qui circulera dans la Creuse, a précisé Nathalie Collin à nos confrères de Ouest-France.

Quelles sont les 40 communes desservies ?

Cette expérimentation lancée vendredi 19 avril à Champosoult (Orne) est opérationnelle depuis mardi 23 avril dans l’Orne, la Creuse et la Haute-Marne et à partir du samedi 27 dans le Gers et le Jura.

Dans l’Orne, les 9 communes concernées sont :

Ménil-Hubert-en-Exmes, le mardi de 9 h 30 à 12 h 30 ;

La Fresnaie-Fayel, le mardi de 14 h 45 à 17 h ;

Aubry-le-Panthou, le mercredi de 9 h 30 à 12 h 30 ;

Champosoult, le mercredi de 14 h à 17 h ;

Neuville-sur-Touques, le jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 ;

Orgères, le jeudi de 14 h à 17 h ;

Croisilles, le vendredi de 9 h 30 à 12 h 00 ;

Mont-Ormel, le vendredi de 13 h 30 à 16 h 45 ;

Le Sap-Andre, le samedi de 9 h 30 à 12 h 00.

Dans la Creuse, les 9 communes concernées sont :

Peyrat-la-Nonière, le mardi de 10 h à 12 h 15 ;

Saint-Frion, le mardi de 13 h 45 à 16 h 30 ;

Toulx-Sainte-Croix, le mercredi de 9 h 30 à 12 h 15 ;

Nouhant, le mercredi de 13 h 30 à 16 h 15 ;

Vareilles, le jeudi de 10 h à 12 h ;

Saint-Priest-la-Plaine, le jeudi de 13 h 30 à 17 h 15 ;

Saint-Pierre-Bellevue, le vendredi de 10 h à 12 h ;

Fransèches, le vendredi de 14 h à 16 h 45 ;

La Saunière, le samedi de 9 h 30 à 11 h 30

Dans la Haute-Marne, les 5 communes concernées sont :

Heuilley-le-Grand, les mardis et vendredis de 9 h à 11 h 30 ;

Saint Maurice, les mardis et jeudis de 13 h 15 à 15 h 45 ;

Noidant-le-Rocheux, les mercredis et samedis de 9 h à 11 h 30 ;

Marac, les mercredis et vendredis de 13 h 15 à 15 h 45 ;

Leuchey, le jeudi de 9 h à 11 h 30.

Dans le Gers, les 9 communes concernées sont :

Pessoulens, le mardi de 9 h 30 à 12 h ; Encausse, le mardi de 13 h 30 à 16 h ;

Saint-Sauvy, le mercredi de 9 h 30 à 12 h ;

Pessan, le mercredi de 13 h 30 à 16 h 30 ;

Le Brouilh-Monbert, le jeudi de 9 h 30 à 12 h ;

Saint-Jean-le- Comtal, le jeudi de 14 h 30 à 17 h ;

Gimbrède, le vendredi de 9 h 30 à 12 h ;

Castéra-Lectourois, le vendredi de 13 h 30 à 16 h ;

Roquelaure, le samedi de 9 h à 12 h.

Dans le Jura, les 8 communes concernées sont :

Colonne, le mardi de 9 h à 12 h ;

Château-Chalon, le mercredi de 9 h à 12 h ;

L’Etoile, le mercredi de 14 h à 16 h 30 ;

La Chailleuse, le jeudi de 9 h 30 à 12 h ;

Frébuans, le jeudi de 14 h à 16 h 30 ;

Etival, le vendredi de 9 h à 12 h ;

Mesnois, le vendredi de 14 h à 16 h 30 ;

Cressia, le samedi de 9 h à 12 h.