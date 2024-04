Manager plusieurs générations de salariés : un challenge pour les entreprises ?

(ETX Daily Up) - On aime à penser que les générations ne peuvent pas cohabiter les unes avec les autres. Pourtant, le recul de l’âge à la retraite les oblige à le faire au sein des entreprises. Retour sur les défis que soulève cette cohabitation entre différentes classes d’âge, à l’occasion de la journée européenne de la solidarité intergénérationnelle du 29 avril.

L’institut YouGov a interrogé, pour le compte de la société Atlassian, 275 décideurs d'entreprise et 1032 employés de bureau en France. Ce panel de sondés réunit des représentants de cinq générations différentes : les baby-boomers (nés entre 1946 et 1964), les membres de la génération X (nés entre 1965 et 1979), les millennials (nés entre 1980 et 1994) et les Z (nés entre 1995 et 2010).

Une écrasante majorité des répondants (92%) disent faire partie ou avoir fait partie d’une équipe multi-générationnelle. Cela démontre une forte inclination des actifs français pour la collaboration intergénérationnelle.

Les dirigeants d’entreprise sont particulièrement friands de ce mode d’organisation pour booster la performance collective. Pour preuve, 81% d’entre eux ont déclaré avoir formé délibérément, ou ont prévu de former des équipes multi-générationnelles au sein de leur organisation. Étonnamment, les décideurs appartenant aux générations Y (les fameux millennials) et Z sont plus enclins que leurs aînés à vouloir tirer profit de ces écarts d’âge. Ils sont neuf sur dix à vouloir former des équipes de collaborateurs appartenant à différentes générations à l’avenir.

Plusieurs raisons expliquent ce choix managérial. En effet, 47% des décisionnaires estiment que travailler aux côtés de collègues de différentes générations apporte des avantages considérables à leurs collaborateurs. Par exemple, les jeunes actifs peuvent aider leurs aînés à mieux maîtriser les outils numériques. Ces derniers peuvent, en retour, leur faire profiter de leur expérience professionnelle pour leur faire gagner en efficacité et en productivité. Cette culture du partage est particulièrement avantageuse pour l’entreprise puisque 43% des décideurs interrogés ont déclaré que les équipes multi-générationnelles obtiennent systématiquement de meilleurs résultats par rapport à celles composées uniquement d’individus de la même génération.

Éviter les malentendus

Mais il serait illusoire de penser que la collaboration intergénérationnelle n’est pas sans défis. Cette forme de management bouscule les pratiques de l’entreprise étant donné que chaque génération possède ses propres zones de confort et d’inconfort. Les managers doivent les garder à l’esprit pour éviter que ces différences ne deviennent des sources de démotivation et de conflits.

Par exemple, les jeunes s’inscrivent dans une logique plus relationnelle que leurs aînés. Ils sont beaucoup plus dans l’affect que leurs confrères et consoeurs plus âgés, et revendiquent le droit d’être eux-mêmes en entreprise. C’est pourquoi un tiers des employés de bureau les plus juniors (les millennials et les membres de la génération Z) ressentent une certaine tristesse quand leurs collègues ne comprennent pas leur humour. Les baby-boomers et les représentants de la génération X sont beaucoup plus tolérants qu’eux à cet égard : seuls 18% d’entre eux se lamentent quand leurs blagues ne font pas mouche à la machine à café.

Travailler sur les modes de fonctionnement de chaque génération est primordial pour réduire l’impact du fossé générationnel et en faire une force en entreprise. Chacun doit pouvoir s’affirmer, mais pas au détriment des autres, et surtout de l’équipe. "En favorisant la compréhension, la communication et l’empathie, les entreprises peuvent exploiter les forces uniques de chaque génération pour créer un environnement de travail collaboratif et innovant. Les décideurs doivent encourager cette collaboration en mettant en place des structures et des politiques qui favorisent l’inclusion et le partage intergénérationnel", a déclaré Molly Sands, Head of the Team Anywhere Lab chez Atlassian, dans un communiqué.