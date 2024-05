Naucelle. Dernière ligne droite pour l’adressage

Une réunion publique était organisée à la salle des fêtes sur le sujet de l’adressage. Un travail avait été engagé par la municipalité d’avant axé sur le bourg. Il avait permis, par exemple, de rectifier quelques anomalies comme celle de la rue de la Razailhou, l’une des plus anciennes du bourg qui avait deux orthographes (lh, ou ll). Aujourd’hui, les deux plaques sont bien adressées, avec l’orthographe d’origine. Des adresses à jour, c’est la garantie pour une commune de voir ses commerces et activités économiques bien référencés, ses habitants plus rapidement secourus. Pour tous, c’est aussi le gage d’un accès rapide à la fibre et aux services publics en ligne. La commission municipale, pilotée par Christian Couderc, a travaillé avec l’aide du Smica pour constituer un vrai plan d’adressage. Cette commission interactivités travaille sur le sujet depuis le mois de septembre 2022. Environ 200 heures de réunions pour arriver à cette première présentation animée par Thomas Mayrand, géomaticien au sein du Smica.

Le coût pour la collectivité est estimé à environ 40 000 € (achat et pose des panneaux et des plaques), le tout réalisé de façon la plus économique possible. Au total, 197 voies ont été dénommées sur l’ensemble de la commune (bourg, quartier de la gare et hameaux) ainsi que plus de 1 400 points d’adresses.

Trois permanences en mairie, où les habitants de Naucelle pourront venir pour mieux comprendre leur nouvelle adresse, sont prévues les 11 mai, 8 juin et 15 juin (de 10 heures à mdi), des élus de la commission adressage seront présents pour répondre à leurs questions.