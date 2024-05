Pékin Express : "C’est incroyable, on a réalisé notre plus grand rêve", découvrez les deux gagnants de la saison 18

Laura et Romain qui ont intégré l’aventure lors de la deuxième étape du jeu diffusé sur M6 sont les heureux gagnants de la saison 18 de Pékin Express.

La saison 18 de Pékin Express qui a amené les huit binômes (16 candidats) en Asie, sur la route du Tigre d’or, s’est achevée samedi 4 mai 2024 lors de la grande finale qui a opposé Romain et Laura, le coiffeur et sa cliente, à Patricia et Jessica, les collègues Corse.

La finale s’est déroulée à Hanoï

C’est en Malaisie dans le somptueux décor du temps de Hanoï que la finale s’est disputée. Comme chaque saison, la finale met les nerfs des concurrents à rude épreuve. Comme l’indiquait samedi, à quelques heures du dénouement, l’Aveyronnaise Vanessa Duremord qui a participé en binôme d’inconnus, à la saison 15 de l’un des programmes phares de l’émission, la formule gagnante est de savoir "gérer son stress, ses émotions et garder son sang-froid".

Trois sprints et des pénalités pécuniaires

Les deux derniers binômes en course se sont affrontés dans trois sprints intermédiaires. Le tout pimenté par une addition salée pour le binôme arrivant deuxième à chaque étape : 10 € par seconde de retard prélevés dans leur cagnotte au profit de celle de leurs adversaires. Soit 600 € la minute, 18 000 € la demi-heure et 36 000 € l’heure. Comme l’a ainsi rappelé l’animateur Stéphane Rotenberg, "le temps c’est de l’argent".

"On a gagné Pékin Express"

Au terme d’une course effrénée et à suspense, c’est finalement Romain et Laura qui avaient rejoint l’aventure à partir du deuxième épisode après l’abandon des jumeaux belge, qui ont passé la ligne d’arrivée en tête. Tombant à terre et éclatant en sanglots, ils n’ont cessé de se répéter durant de longues secondes : "On a gagné Pékin Express".