Naucelle. Entreprendre pour apprendre le monde de la reproduction des poissons

Je rêve d’un poisson rouge dans un bocal : "une simple demande et de la passion par certains élèves des classes de première et terminale de la Maison familiale locale, a éclos un projet remarquable : "le projet Bubulle".

En croisant le chemin de l’association Entreprendre pour apprendre, sous l’égide de la caisse locale du Crédit agricole, la première microentreprise de l’établissement a vu le jour : Nau’sell Fish.

Le concept est : la reproduction et la vente de poissons en eau douce, avec l’installation, d’aquarium clés en main. L’équipe composée d’une douzaine de membres en est convaincue, ces aquariums sont des vecteurs de calme et de sérénité. S’en occuper c’est trouvé de la sérénité en soi, de la patience et la technicité nécessaire pour garantir le bien-être des locataires à écailles, un être unique.

Un plaisir pour les yeux, et une sacrée aventure pour les passionnés de ces animaux qui exercent leur talent à la MFR de Naucelle. Récemment, le projet était présenté avec l’une des élèves à l’occasion d’une rencontre de sociétaires du Crédit agricole.