Salles-la-Source. Les jeunes du Créneau étaient présents et actifs à la fête du muguet

Lors de la récente fête du muguet à Salles-la-Source, les participants ont été témoin d’un exemple de générosité et d’engagement de la part des jeunes de l’espace ados géré par l’association le Créneau, accompagnés de leurs deux animateurs et de leurs parents. Leur présence a été saluée et leur contribution remarquée lors de cet événement festif.

L’objectif de cette participation était clair : financer leur séjour estival prévu pour l’été 2024. Ils ont montré leur détermination à réaliser ce projet qui leur tient à cœur.

Leur stand de restauration a rencontré un franc succès, témoignant du soutien et de l’appréciation du public envers leur initiative. Le siège de cette association est situé à Cougousse et intervient sur le territoire de la Communauté de Communes. Avec ses 16 salariés la structure développe une action éducative de qualité lors du temps libre des enfants et des adolescents.

"Nous tenons à exprimer notre gratitude envers le comité des fêtes de Salles-la-Source pour avoir invité les jeunes de l’espace ados à participer à cet événement. Leur inclusion a enrichi la fête et a permis de renforcer les liens au sein de la communauté. Cet élan bénévole ne s’arrête pas là. Les jeunes de l’espace ados donnent rendez-vous très prochainement sur le marché de Marcillac-Vallon pour une vente de gâteaux, toujours dans le but de collecter des fonds pour leur départ estival.".

"Leur détermination et leur esprit d’initiative méritent d’être salués, et nous les encourageons à poursuivre sur cette lancée. En conclusion, la participation des jeunes de l’espace ados à la fête du muguet de Salles-la-Source a été un vrai succès. Leur engagement et leur volonté de contribuer au bien-être de leur communauté sont une source d’inspiration pour nous tous. Nous sommes impatients de les retrouver l’année prochaine pour une nouvelle édition de la fête du muguet", explique la directrice dans un dynamisme communicatif.