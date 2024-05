Cérémonie 8 mai Marcillac-Vallon

Ohé partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme! Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades, Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades; Ohé franc tueurs, à la balle et au couteau tuez vite!

