Murols. L’auberge de a ouvert ses portes

Ouverte depuis quelques jours, l’Auberge de Murols de Matilda et Pascal offre une cuisine de qualité dans un décor entièrement revisité. Située au cœur du village de Murols, dans un site privilégié et adossée à la forge du XVIIIe siècle qui se visite, l’auberge propose un menu de terroir préparé uniquement avec des produits locaux. Matilda et Pascal, le chef, vous accueilleront dans un cadre chaleureux du lundi au samedi de 12 h à 14 h pour la formule et sur réservation uniquement pour le menu bistronomique le jeudi, vendredi et samedi de 19 h à 22 h et le dimanche de 12 h à 14 h.

05 65 44 22 68, www.auberge-de-murols.fr