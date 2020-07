Transport et handicap : le swin car, véhicule tout-terrain à découvrir en exclusivité

Riche de douze années de services auprès d’une fidèle clientèle et après la création d’un pôle de location de véhicules équipés pour le transport et le handicap, il ne manquait plus à Guillaume Fauconnet patron d’Adapt Auto, qu’un pôle loisirs.

C’est désormais chose faite avec un partenariat fort, la société Swincar, conceptrice d’un véhicule tout-terrain électrique pour personnes à mobilité réduite et-ou valide. Quatre roues indépendantes, une nacelle pour une ou deux personnes, une conduite sans ceinture, ni casque, sur tous les terrains avec une autonomie de quatre heures et une vitesse de 30km/h, le swin car, proposé en exclusivité sur la région Occitanie, ouvre l’horizon vers des perspectives tant de loisirs que d’aide au travail. Issu du cerveau de Pascal Rambaud, architecte DPLG, alpiniste expert en risques naturels, pilote de sports mécaniques, le véhicule passe aussi bien en montagne, qu’en plaine ou forêt. "Il pourrait intéresser les offices de tourisme, les sites et villes touristiques, les parcs de loisirs et autres, pour le transport des personnes handicapées, bien sûr, mais aussi celui des personnes âgées ou des enfants ; ce peut être un plus dans les travaux, également, pour les agriculteurs et viticulteurs" note Guillaume Fauconnet. La conduite du véhicule électrique, 100 % de conception et de fabrication française, se fait au volant (accélérateur et frein). Le SAV est assuré ici, dans les locaux d’Adapt Auto.

Une journée "portes ouvertes" et volant accessible est proposée pour le découvrir, jeudi 16 juillet, dès 9 heures. Bien sûr les règles sanitaires seront en vigueur, et une collation offerte aux visiteurs. Renseignements au 05 65 42 60 83 adapauto@orange.fr