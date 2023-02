Football : Rodez défait par Bastia, revivez les temps forts de la rencontre

Samedi 25 février, les hommes de Didier Santini (20es et derniers) recevaient Bastia (8e) sur la pelouse de Paul-Lignon à l'occasion de la 25e journée de Ligue 2. Partagés entre l'euphorie de leur aventure en Coupe de France et l'urgence de prendre des points pour espérer de maintenir, les Ruthénois se sont inclinés une nouvelle fois (0-2) en championnat et restent lanterne rouge. Ils n'ont pas gagné depuis le 30 décembre.