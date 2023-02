Marcillac-Vallon. Les écoliers de Jean-Auzel dans la neige

Après en avoir été privés pendant plusieurs années à cause de la pandémie, les 46 élèves de CM1 et CM2 de l’école publique Jean Auzel ont enfin pu profiter leur traditionnel "grand voyage" annuel.

Accompagnés de 3 enseignants, 2 animateurs du Créneau et un parent, ils ont passé une semaine très agréable dans les Pyrénées, au centre PEP 12 de La Vignole à Enveitg (66). Neige, soleil, températures clémentes… le groupe a bénéficié de conditions optimales pour découvrir la montagne en hiver.

Au programme : 5 demi-journées de ski encadrées par des moniteurs ESF, une sortie en raquettes avec des guides qui les ont sensibilisés à la faune et la flore du milieu montagnard et une visite de la centrale solaire Thémis et de son exposition sur les énergies. Chaque soir, après une bonne douche et avant de passer à table, un temps de classe était consacré à l’écriture du compte-rendu de la journée afin de donner des nouvelles aux familles et aux autres classes via le blog de l’école.

"Au départ certains appréhendaient de partir loin de chez eux pendant 5 jours ou de s’initier pour la première fois au ski, mais au final chacun a été fier et heureux d’avoir su dépasser ses peurs et de repartir avec son petit livret de l’ESF qui attestait du niveau de ski acquis" racontent les accompagnateurs ajoutant que "si les enfants étaient bien fatigués de tous les efforts fournis tout au long du séjour, ça ne les avait pas empêchés de mettre une belle ambiance lors de la boum de la dernière veillée".

Ce voyage a été en grande partie financé par l’Association des parents d’élèves, ainsi que par les aides du Conseil départemental, de la commune de Marcillac, auxquelles il faut ajouter une participation de chaque famille et une collecte réalisée par les enfants lors d’un stand tenu sur le marché avant Noël.

L’école fêtera Carnaval le vendredi 24 mars, et l’APE organisera une randonnée VTT le dimanche 16 avril.