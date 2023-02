Luc-la-Primaube. Médiathèque : Vincent Besombes animera une conférence le 4 mars

Vincent Besombes, président du Comité de Rodez du Souvenir Français, tiendra une conférence le samedi 4 mars à 17 h 30 à la médiathèque de La Primaube. À l’issue de la conférence, il dédicacera le livre "Jean Bétou, un artiste au maquis".

À travers les dessins et aquarelles réalisés durant la seconde guerre mondiale par Jean Bétou, artiste et résistant aveyronnais, Vincent Besombes nous propose une nouvelle approche de l’histoire des maquis et de la résistance. Inscriptions au 05 65 71 99 67.

Vincent Besombes est passionné d’histoire depuis son plus jeune âge et n’a cessé de se documenter.

Membre de la Société des Lettres Sciences et Art de l’Aveyron, il évoque les deux guerres mondiales et la résistance de l’Aveyron par des chroniques durant lesquelles il dit tout sur les lieux, les événements, les personnes qui ont marqué l’histoire de notre beau Rouergue…