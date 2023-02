"Pourrir peut attendre" : à Clermont-Ferrand, les citoyens s'engagent contre le gaspillage alimentaire

(ETX Daily Up) - À partir du mois d'avril et jusqu'en juin, dix foyers de Clermont-Ferrand vont participer à un défi consistant à tester différentes méthodes pour limiter le gaspillage alimentaire. Nom de code de cette opération : "Opération 00 reste, pourrir peut attendre".

Le jeu de mots n'échappera probablement pas aux inconditionnels de James Bond. Du 5 avril au 17 juin, les Clermontois participeront au défi "Opération 00 reste, pourrir peut attendre". Le but ? Contribuer à limiter le gaspillage alimentaire en testant des dispositifs innovants. Les personnes qui souhaitent participer et devenir un "agent 00 reste" ont jusqu'au 19 mars pour tenter leur chance via ce formulaire d'inscription. Au total, dix foyers seront retenus. Tout le monde peut candidater : les familles avec ou sans enfant, les personnes vivant seules, les retraités, les étudiants en colocation… Seule condition indispensable : être domicilié à Clermont-Ferrand ou dans l'une des vingt autres communes de la CAM (Clermont Auvergne Métropole).

Une fois que les agents "00 reste" auront été sélectionnés, l'expérience débutera par un bilan des courses au sein de chaque foyer. Les participants devront peser leurs restes alimentaires pendant les deux premières semaines du défi. Passé cette étape, ils pourront commencer à tester les nouveaux gestes pour limiter le gaspillage alimentaire, comme des ateliers de cuisine ou des courses "zéro gaspi". Des rencontres avec les autres participants sont également prévues. Des animateurs et animatrices présents tout au long de l'opération suivront l'évolution des pratiques pour chaque foyer. L'objectif est ensuite de réaliser une étude afin de déterminer l'ampleur de l'efficacité de toutes les méthodes testées.

[DEFI ANTIGASPI] Vous habitez sur le territoire de @ClrmntMetropole et souhaitez relever le défi pour lutter contre le gaspillage alimentaire ? Inscrivez-vous avant le 19 mars pour devenir un ou une Agent 00Reste !

Selon des estimations relayées par le ministère de la Transition écologique, "les pertes et gaspillages alimentaires en France représentent 10 millions de tonnes de produits par an, soit une valeur commerciale estimée à 16 milliards d’euros". Dans les foyers, ce gaspillage se traduit par 30 kg (dont 7 kg de déchets alimentaires non consommés encore emballés) par personne et par an.