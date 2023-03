Trémouilles. Les jeunes chasseurs s’impliquent

Pour leur dernière journée de chasse aux chevreuils, les chasseurs ont complété leur acquis avec les quatre trophées qui manquaient au comptage. Ils se sont retrouvés autour d’un bon repas qu’ils ont partagé dans leur salle. Ils ont pu déguster la charcuterie, tête de veau et dessert.

Mais être chasseur, c’est un tout, comme le soulignent les trois plus jeunes de l’association Maxime, Louis et Joris ; âgés entre 18 et 20 ans. Ils aiment cette activité qu’ils voient comme une opportunité d’être ensemble, dans un brassage intergénérationnel, observer les animaux, la forêt… Sans forcément prélever.

A l’issue de la chasse accompagnée, ils ont des préférences, petits ou gros gibiers, très à l’écoute des notions de sécurité en ne relâchant pas l’attention, complices avec leurs chiens… Mais chasser c’est aussi s’occuper du gibier et le partager avec sa famille, ses amis, les propriétaires.

D’où l’apprentissage à la découpe.