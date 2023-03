Espalion. La 60e foire-exposition aura lieu les 15 et 16 avril

La foire-exposition, moment fort de l’activité commerciale de la ville, se tiendra les samedi 15 et dimanche 16 avril.

Annulée en 2020 et 2021, en raison de la pandémie, la foire-exposition a repris en 2022 et elle a connu un succès certain, avec une belle affluence, comme l’a souligné le président Pierre-Jean Bousquet, lors de l’assemblée générale, en présence de Francine Lafon, conseillère départementale, de l’adjoint au maire d’Espalion en charge de l’économie, des techniciens de la chambre d’agriculture, et des bénévoles.

Le président a remercié la mairie pour son aide, notamment la mise à disposition de Stéphane Lacombe secrétaire et planificateur, Théo Falq manager des commerces, et du personnel technique. Des remerciements également pour les partenaires financiers, publics et privés.

Le concours départemental des fromages, soutenu par la chambre d’agriculture, a présenté une grande diversité de productions aveyronnaises et a permis d’attribuer de nombreuses médailles d’or. Ce concours de haut niveau, jouit d’une notoriété bien établie, et il récompense le savoir-faire des producteurs de tout le département. Déplacé au centre Francis-Poulenc, il a permis d’économiser les frais de location des chapiteaux, et le bilan financier présenté par le trésorier Jean-Michel Caseynes dégage ainsi un léger excédent.

Cette foire ne présente plus de gros matériel agricole comme à ses débuts, mais elle s’étend désormais dans de nombreux quartiers et offre une grande diversité : véhicules automobiles, fleurs, étals des forains, stands des associations locales, exposition de véhicules anciens, concours de fromages…

Edition 2023

Créée en 1960, la foire en est à sa 60e édition et les organisateurs ont déjà entrepris un travail de réflexion sur cette manifestation prévue les samedi 15 et dimanche 16 avril. Le concours de fromages, le premier jour, sera présidé par Vincent Verleyen, meilleur ouvrier de Belgique.

Outre les marchands ambulants et forains, la foire accueillera le dimanche les véhicules des professionnels et occasions au parking Bessière, l’exposition des Vieilles bielles de l’Aubrac sur le thème des voitures italiennes, la fête des fromages et de l’agriculture au Foirail, ainsi que diverses animations.