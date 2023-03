Le problème du bio ce n'est plus son prix, mais son manque de clarté

(ETX Daily Up) - 44% des Français qui ne consomment pas de produits bio n'en voient tout simplement pas l'intérêt. Alors que le prix a longtemps constitué un frein à la consommation d'aliments issus de l'agriculture bio (et c'est toujours le cas), son plus grand défi consiste désormais à retrouver la confiance des consommateurs en manifestant beaucoup plus de clarté au niveau de ses engagements, environnemental mais aussi social.

"Tout est devenu flou, un peu trop flou" chante Angèle. Les paroles du tube de la star belge scieraient parfaitement au rapport qu'entretiennent les Français avec le secteur du bio. Au fur et à mesure que les aliments issus de l'agriculture biologique ont pris de la place dans les magasins et dans les paniers d'achat, le prix a toujours entretenu son statut de frein à la consommation de ce type de produits estampillés AB. Et c'est toujours le cas, avec 71% de consommateurs qui trouvent ce linéaire toujours trop cher. Sauf que cette proportion n'a pas augmenté malgré cette période d'inflation. A l'inverse, le bio rencontre désormais un autre écueil, qui ne pourra sans doute trouver une solution que sur le moyen, voire long terme : retrouver la confiance des consommateurs.

Dans le baromètre annuel de l'Agence bio, réalisé en partenariat avec l'ObSoCo, on découvre combien l'image du bio s'est dégradée. 57% des consommateurs ont des doutes si un produit est vraiment bio. Une part non négligeable d'acheteurs qui a bondi de 17 points en l'espace d'une année ! Voilà donc un premier élément de réponse à la baisse des ventes de produits bio, annoncée en fin d'année dernière. La chute est évaluée entre 7% et 10% en volume, et même jusqu'à 12% dans les enseignes spécialisées. Cette défiance s'inscrit en réalité dans un mouvement plus large qui se réalise aux dépens des labels alimentaires, dont les consommateurs ne voient plus la valeur ajoutée. En décembre dernier, une étude de l'institut Kantar révélait que seul un tiers des consommateurs (sur les 12.000 foyers interrogés) utilise un label pour décider d'acheter, ou non, un article.

"Si le bio s'est développé à l'origine via des marques spécialisées, l'arrivée sur le marché des grandes marques de l'industrie agroalimentaire ou des marques de distributeurs a certainement contribué à diluer la promesse initiale et à limiter la capacité de réassurance du bio. En témoignent les 61% de Français qui considèrent que le bio est avant tout du marketing", analyse l'Agence Bio, qui fait la promotion de cette agriculture plus verte depuis 2001.

Même si un proverbe persan explique que "le doute est la clé de toute connaissance", encore faut-il que les consommateurs disposent de suffisamment d'éléments pour cerner ce qui distingue un aliment bio d'un non bio. 48% des Français estiment ne pas avoir assez d'informations à propos de l'origine des produits bio, et plus de 50% trouvent qu'il en manque aussi en matière de contrôle et de réglementations. Pire, il y a une vraie confusion sur les principes du cahier des charges : seuls 33% des Français savent qu'un produit est bio quand son contenu est entièrement issu d'une agriculture biologique. Cela n'aide évidemment pas à faire accepter un barème tarifaire plus élevé. Pas moins de 59% de Français ne trouvent pas normal qu'un produit bio soit plus coûteux.

Mais le plus grand défi du bio sera sans doute de prouver ses avantages sur le plan social et économique. Pas moins de 40% des répondants estiment que ce type d'agriculture ne permet pas une juste rémunération aux producteurs tandis qu'elle n'est pas non plus source d'emplois pour 37%.

Cette enquête a été menée auprès d'un échantillon de 4000 personnes, représentatif de la population de France métropolitaine âgée de 18 à 75 ans, interrogées du 21 novembre au 1er décembre 2022.