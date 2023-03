TikTok, une mine d’or pour les spécialistes du comportement animalier ?

(ETX Daily Up) - TikTok héberge des millions de vidéos mettant en scène des animaux domestiques et sauvages. Le hashtag #animal comptabilise 74,9 milliards de vues sur l’application chinoise. Cela représente une véritable mine d’or pour les éthologues, ces chercheurs qui étudient le comportement des espèces animales.

Le plateau tibétain, en Asie centrale, abrite de nombreux animaux sauvages. Il n’est pas rare d’y apercevoir des bouquetins de Sibérie, des yacks ou encore des lynx d’Eurasie. Leur présence suscite parfois des conflits que les bergers et les agriculteurs tibétains filment avec leurs smartphones. Des vidéos qui sont un outil précieux pour les éthologues, comme le révèle une étude récemment publiée dans le journal Conservation Society and Practice.

Une équipe de chercheurs internationale s’est appuyée sur quelque 200 vidéos, disponibles sur TikTok et sur d’autres réseaux sociaux, pour s’intéresser aux interactions entre les humains et les animaux sauvages dans la région de Sanjiangyuan. Elles montraient des loups gris, des léopards des neiges et des ours bruns dans leur environnement naturel. Les scientifiques ont constaté que ces animaux ont tendance à éviter les hommes dans la plupart des vidéos. Mais un quart d’entre elles montrent les nuisances que peuvent provoquer ces bêtes, que ce soit la destruction des cultures agricoles, mais aussi des attaques de carnivores sur le bétail. "Autrefois, les loups fuyaient les humains, mais aujourd'hui, ils ne le font plus. Les éleveurs veulent recenser ce comportement", a expliqué un habitant de la région aux chercheurs.

Tous les animaux du plateau tibétain ne réagissent pas de la même façon à la présence de l’homme. Ainsi, les ours bruns semblent beaucoup plus curieux que les loups gris et les léopards des neiges vis-à-vis des installations et des équipements humains. Des Tibétains les ont filmés en train d’essayer d’ouvrir des portes et des boîtes de conserve, ou encore quand ils tentaient de s’introduire dans des tentes. Quelques-uns les ont même aperçu coincés dans de grands barils en plastique, utilisés par les agriculteurs du Sanjiangyuan pour stocker le beurre de yak.

Contrairement aux idées reçues, ces vidéos montrent que les interactions entre les humains et les animaux sauvages ne sont pas nécessairement conflictuelles. "Malgré la tendance à se focaliser sur les rencontres inhabituelles et spectaculaires, nos vidéos montrent un large éventail de rencontres entre l'homme et ces trois grands carnivores. Une grande partie de ces rencontres sont neutres, n'impliquant pratiquement aucune interaction directe observable entre les humains et les carnivores", peut-on lire dans l’étude.Les chercheurs affirment que les vidéos d’animaux sauvages que l’on trouve sur les réseaux sociaux pourraient fournir des pistes pour une meilleure cohabitation interespèce. "L'analyse de ces vidéos n'aide pas seulement les défenseurs de la cause environnementale à comprendre les rencontres entre l'homme et la faune sauvage du point de vue local, mais elle indique également les défis émergents et les opportunités potentielles en matière de cohabitation [humain-animal]", expliquent-ils. Par ailleurs, ces enregistrements amateurs apportent de précieuses informations sur des espèces peu étudiées.