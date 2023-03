Et maintenant un label pour promettre les garanties sociales d'un produit agricole

(ETX Daily Up) - Alors que le Salon de l'Agriculture bat actuellement son plein à Paris, une association qui accompagne les collectifs agricoles a dévoilé son projet de lancer un label axé sur le volet social. Tout est à faire, mais ce nouveau marqueur de qualité est pour le moment estampillé "Haute valeur humaine en agriculture" et permettrait de choisir un aliment dont la production prend en compte le bien-être de l'agriculteur.

Choisir une variété de pomme parce que le verger a poussé sur une exploitation menée en agriculture biologique, préférer une salade récoltée par un producteur dont la ferme est reconnue à Haute Valeur environnementale, acheter du chocolat estampillé Max Havelaar pour contribuer au commerce équitable, sélectionner les produits marqués Origine France Garantie ou préférer le label Rouge... Le répertoire de labels est assez immense aujourd'hui en France pour permettre aux consommateurs d'effectuer leurs achats en leur garantissant des principes environnementaux et sociaux, sinon des productions locales.

Pourtant, même s'il est vaste, ce portfolio a une lacune, celle de ne pas proposer un marqueur assurant le bien-être des agriculteurs. On connaît bien sûr la sucess story de la marque C'est qui le patron, dont le principe coopératif est d'intérêt collectif en permettant aux consommateurs le choix d'évaluer le juste prix payé aux producteurs. La rémunération constitue de toute évidence l'un des axes majeurs pouvant assurer des conditions de travail et de vie agréables aux producteurs. La Loi Egalim 2, promulguée au Journal officiel du 19 octobre 2021, prévoit d'ailleurs l'expérimentation d'un étiquetage pour informer le consommateur des conditions de rémunération aux producteurs. Rattaché au ministère de l'Agriculture, le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux en a encore réaffirmé les contours à l'occasion du Salon de l'Agriculture. La rémunération est en effet un vrai sujet. Dans une étude statistique publiée en octobre 2021 à propos du niveau de vie des agriculteurs français, l'Insee indiquait que "les ménages agricoles sont davantage exposés à la pauvreté monétaire : 18% de leurs membres vivent sous le seuil de pauvreté (13 000 euros par an pour une personne seule en 2018), contre 13% des membres des ménages ayant des revenus d’activité. La pauvreté y est de surcroît plus intense : le niveau de vie médian des personnes pauvres est de 9 400 euros, soit 1 300 euros de moins qu’au sein des ménages pauvres ayant des revenus d’activité".

La rémunération, mais pas que...

Sauf que même si le salaire constitue le nerf de la guerre, les agriculteurs doivent aussi faire face à la pression des dettes à rembourser, des élevages à soigner, d'une vie sans vacances tout en gérant l'anticipation de la météo pour adapter le travail au quotidien. Bref, le volet social de l'emploi d'agriculteur est bien plus vaste qu'on ne l'imagine. Et pour garantir le respect de cette dimension dont on ne soupçonne que difficilement l'envergure en achetant un produit agricole, l'association Trame a présenté au Salon de l'Agriculture un projet de labellisation.

Pour le moment, ce marqueur est étiqueté "Haute valeur humaine en agriculture" et sa philosophie se résume par cette formule "Bien dans ses bottes, bien dans son métier, bien dans son territoire". "HVH est presque un nom de code, la communication ne se fera pas forcément avec cet intitulé-là. Mais on arrivera peut-être à ce que cette démarche se valorise sur les produits auprès du consommateur via un signe", a expliqué au magazine professionnel Réussir la vice-présidente Pascale Croc.

Les différents axes de garanties de ce label doivent être encore définis, mais on sait déjà qu'un tel projet correspond aux attentes des consommateurs. Ces derniers n'envisagent plus un produit alimentaire éthique uniquement sous le prisme du respect environnemental. Dans une étude menée pour la grand-messe de l'innovation alimentaire (Sial), qui s'est tenue à Paris en octobre dernier, on avait appris que l'éthique constituait le troisième générateur de nouveaux produits alimentaires garantissant une juste rémunération aux producteurs par exemple ou des conditions d'élevage respectables.

Un challenge pour convaincre les consommateurs

Dans un contexte de recul des achats d'articles labellisés, le défi sera grand pour ce nouveau marqueur. Une étude de l'institut Kantar, menée auprès de 12.000 foyers, indiquait en décembre dernier que la valeur ajoutée des aliments labellisés était remise en cause, notamment par le manque de confiance confiée par 25% de consommateurs. La récente analyse de l'Agence Bio partageait le même constat puisque 57% des Français ont désormais des doutes quand un étiquetage vante les mérites du bio. Une proportion qui a bondi de 17 points en un an seulement.