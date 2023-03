Lequel de ces régimes alimentaires a la plus faible empreinte carbone ?

(ETX Daily Up) - Cétogène, paléolithique, végétarien, pescétarien, vegan... Ces dernières années, les modes d'alimentation consistant à privilégier ou à supprimer la consommation d'un ou plusieurs aliments s'imposent dans nos assiettes. Mais que valent-ils en termes d'empreinte carbone ? Des chercheurs américains ont mené l'enquête.

À votre avis, qui du régime cétogène ou du régime paléolithique pollue le plus ? Une question à laquelle des chercheurs de l'université de Tulane (Nouvelle-Orléans, États-Unis) ont tenté de répondre de manière exhaustive. Les résultats de cette étude se basent sur les scores nutritionnels de plus de 16.000 régimes alimentaires recueillis dans le cadre d'une enquête nationale réalisée par l'agence sanitaire fédérale des États-Unis (CDC).

"Les émissions quotidiennes moyennes de gaz à effet de serre, exprimées en kilogrammes d'équivalents de dioxyde de carbone pour 1000 kcal, ont été calculées pour chaque régime alimentaire étudié. La qualité nutritive a été déterminée à l'aide de plusieurs indices d'alimentation saine", précisent l'étude. Une fois ces modes d'alimentation passés au crible, les chercheurs ont établi un classement allant des régimes les plus aux moins polluants.

Le régime cétogène, qui privilégie les graisses en grande quantité et les glucides en faible quantité, génère près de 3 kg de dioxyde de carbone pour 1000 calories consommées. C'est lui qui remporte la palme du régime alimentaire le moins écolo. Il est suivi du paléolithique, qui fait la part belle aux protéines et aux végétaux, mais qui proscrit certains aliments comme les céréales et les produits laitiers. En termes d'impact sur la planète, son score est estimé à 2,6 kg CO2-eq pour 1000 kcal.

Le régime omnivore - adopté par 86% des participants à l'enquête - est quant à lui estimé à 2,23 kg CO2-eq pour 1000 kcal. Sans surprise, le régime végétalien s'avère le moins polluant de tous : 0,7 kg de dioxyde de carbone pour 1000 calories consommées, soit moins d'un quart de l'impact du régime cétogène ! Le régime végétarien comptabilise quant à lui un score de 1,16 kg CO2-eq pour 1000 kcal.

"Nos résultats soulignent les nuances dans l'évaluation de la qualité nutritionnelle des régimes alimentaires et de leur empreinte carbone. En moyenne, les régimes pescétariens sont peut-être les plus sains, mais les régimes à base de plantes ont une empreinte carbone inférieure à celle d'autres régimes populaires, notamment les régimes céto et paléo", appuient les chercheurs.