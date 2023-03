Réforme des retraites : le secteur de l'énergie commence sa grève reconductible et promet une "semaine noire"

La CGT Mines et Energie annonce des baisses de production d'électricité dès ce vendredi après-midi.

Certains secteurs n'ont pas attendu la grève annoncée de mardi 7 mars 2023, alors que le premier article du projet de réforme des retraites commence à être débattu ce vendredi au Sénat. La CGT Mines et Energie a annoncé que les agents d'EDF des centrales nucléaires se mettent en grève, avec pour conséquence une "baisse dès cet après-midi de la production d'électricité".

\ud83d\udce2RETRAITES

\ud83d\udd34Compte tenu du débat qui s’ouvre au @Senat sur l’article1\u20e3,1\u20e3 concernant la suppression des régimes spéciaux...

\u27a1\ufe0fles agents d’EDF des centrales nucléaires se mettent en grève\u270a

\ud83d\udca5baisse dès cet après-midi de la production d’électricité#retrait du projet Borne-Macron — FNME-CGT (@FNMECGT) March 3, 2023

"Emmanuel Macron, si tu continues, il va faire tout noir chez toi", chante le syndicat sur les réseaux sociaux tout en promettant une grève reconductible et une "semaine noire" dans l'énergie. L'électricité a notamment été coupée au dépôt pétrolier d'Ajaccio.

"Coupures ciblées", "mises à l'arrêt des sites"...

Par voie de communiqué, publié jeudi 2 mars, le syndicat avait déjà annoncé qu'il comptait "durcir le ton" pour répondre au "mutisme et à l'arrogance du gouvernement".

"Les énergéticiens ne s'interdiront rien pour contraindre le gouvernement à lâcher. Chaque jour, les actions seront planifiées, rythmées et coordonnées". La CGT parle de "coupures ciblées" dans des permanences politiques, chez des industriels, ou encore pour des radars. Des blocages et des mises à l'arrêt des sites sont également envisagés, ainsi que "des prises en main du pilotage des réseaux électriques et de gaz".

"Nous sommes capables du meilleur comme du plus dur, alors nous frapperons bien plus fort s'il le faut et nous mettrons le pays à l'arrêt". Le secteur de l'énergie lance les hostilités ce vendredi alors que la grève reconductible du 7 mars s'annonce très suivie, notamment dans les transports, les raffineries, ou parmi les éboueurs.