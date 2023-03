Forêts : un sanctuaire menacé en chiffres

(AFP) - Biodiversité, lutte contre le réchauffement climatique, retombées économiques, mais aussi déforestation : voici un panorama chiffré de la situation des forêts dans le monde.

- Un tiers des surfaces émergées -

Les forêts couvrent près d'un tiers (31%) des terres émergées, soit environ 4 milliards d’hectares, selon un rapport publié en 2022 par la FAO, l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Cela représente presque la superficie cumulée de la Russie, du Canada, des États-Unis et des pays de l'Union européenne.

Plus d'un tiers des forêts (34%) sont des forêts primaires, où aucune trace d'activité humaine n'est visible. La plupart se situent au Brésil, au Canada et en Russie.

A l'inverse, 7% de la superficie forestière mondiale est constituée de forêts plantées par l'Homme.

Si les forêts sont présentes sous tous les climats, c'est dans les zones tropicales (45%) et boréales (27%) que se concentrent près des trois quarts des forêts mondiales.

- Un sanctuaire de biodiversité -

"Les forêts abritent la majeure partie de la biodiversité terrestre", selon la FAO. Dans le détail, elles hébergent "80% des espèces d'amphibiens, 75% des espèces d’oiseaux et 68% des espèces de mammifères", ainsi qu'une "bonne partie des 60.000 espèces d’arbres que compte la planète".

Mais les forêts sont aussi l'habitat dont la faune et la flore sont les plus menacées selon la liste rouge des espèces en danger de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Parmi les espèces classées par l'UICN comme vulnérables, en danger ou éteintes, les forêts concentrent les trois quarts (75%) des champignons, les deux tiers (66%) des plantes et près de la moitié (45%) des animaux.

C'est notamment le cas d'espèces d'amphibiens comme l'hydromante de Ligurie (Italie), le calotriton arnoldi (Espagne) ou la salamandre de Lanza dans les Alpes franco-italiennes, trois espèces en danger critique d'extinction.

- Un piège à carbone -

Les forêts sont un levier essentiel de la lutte contre le changement climatique, puisqu'elles renferment 662 milliards de tonnes de carbone (2020), soit plus de la moitié du stock mondial des sols et de la végétation, selon la FAO.

Et ce, malgré la déforestation. Bien que la superficie forestière diminue, le carbone piégé par les forêts reste stable depuis 20 ans, notamment "grâce au reboisement et à une meilleure gestion des forêts", précise l'organisation.

- Un levier économique -

Le secteur forestier a contribué directement à hauteur de 663 milliards de dollars à l'économie mondiale en 2015 et, "si l'on tient compte de l'ensemble des effets économiques", il a apporté plus de 1.520 milliards de dollars aux économies nationales, selon la FAO. Des chiffres en hausse de 17% sur quatre ans.

Les forêts, à travers la production de pâtes et de papier, la sylviculture, la production de meubles et de produits en bois massif, génèrent environ 1% de l'emploi mondial, soit environ 33 millions de postes.

- Des forêts grignotées durablement -

Si le rythme de déforestation diminue, "ce sont encore 10 millions d'hectares de forêts qui étaient éliminés chaque année sur la période 2015-2020", selon la FAO.

Le reboisement et l'expansion naturelle des forêts, évalués à 5 millions d'hectares par an, n'ont pas suffi pas à compenser ces pertes.

Les pays qui ont perdu le plus de forêts entre 2001 et 2021 sont la Russie, le Brésil, le Canada, les États-Unis et l'Indonésie, selon la plateforme Global Forest Watch (GFW). Mais c'est au Brésil et en Indonésie que la situation est la plus préoccupante, car les pertes concernent notamment des forêts primaires et sont, dans la large majorité, permanentes.

Il ne s'agit en effet pas de déforestation temporaire liée à la sylviculture ou à des incendies, mais de forêts grignotées à long terme par l'agriculture, l'exploitation minière ou l'expansion des villes.