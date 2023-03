Comps-la-Grand-Ville : salariée ou bénévole, Josette Rous au service de l’ADMR durant 27 années

En 1995, Juliette Rous rentre à l’ADMR, Salmiech-Comps comme trésorière adjointe avec Ginette Négrier. Le début d'une longue aventure.

En 1996, l’association lui propose un poste de salariée. L’une de ses filles reprenant l’exploitation agricole familiale de Lézinou, Josette accepte un emploi à ¾ temps ; le temps qu’il lui resterait, elle le consacrerait à la ferme. Elle restera 10 ans salariée de l’ADMR. Dévouée, humaine, discrète, elle accomplira son service avec empathie et générosité.

"J'ai pu créer des liens"

Josette raconte "Les conditions de travail étaient différentes, j’ai pu créer des liens avec plusieurs personnes chez qui j’intervenais, parfois même des liens d’amitié ; ayant confiance en ma discrétion, j’avais quelques confidences. Certains parlaient de ces périodes difficiles qu’ils avaient vécues, je me rappelle de cette personne âgée qui me disait avoir vécu le passage de la colonne allemande le 6 août 1944 à Pont- de-Grandfuel…".

On peut souligner que dans ces années 90, les horaires de travail des aides ménagères, puisqu’on les appelait ainsi, n’étaient pas aussi encadrés qu’ils le sont aujourd’hui. Et si actuellement la confiance, le service et la relation humaine, sont bien entendu toujours d’actualité, les impératifs sociaux, économiques ont modifié le rythme des aides à domicile. Josette tient à ajouter "On s’entraidait, on se remplaçait, c’était plus facile à faire que maintenant".

La retraite en 2007

Mme Rous a donc travaillé sous la présidence de Sylvie Ferrieu et celle d’Andrée Vernhes, avec à ses débuts, Jeanine Fabre et Claudine Guitard qui s’occupaient des planning. Puis en 2007, Josette prend sa retraite. Un an plus tard, on la sollicite à nouveau en tant que bénévole, pour faire fonction de trésorière adjointe avec Simone Arguel, elle-même remplacée en 2013 par Jeannette Drux.

Josette précise : "A un certain moment, j’ai assuré la trésorerie seule, Jeannette ayant dû arrêter pour raison de santé pendant plusieurs mois, Nicole m’aidait bien quand même". Nicole Rigal a été employée comme secrétaire salariée de l’ADMR en 2006. Après cette période d’arrêt, Mme Drux a repris son poste de trésorière, qu’elle assure encore aujourd’hui avec Viviane Savy, Josette Rous ayant souhaité se retirer de cette fonction en 2018.

Fêter ces 27 années

Cependant pendant plusieurs années, Josette a continué de porter gâteaux et boissons pour terminer les réunions de l’association, d’une façon cordiale et amicale. Mme Rous restera membre du bureau jusqu’en 2022, année où elle décide de se retirer définitivement. Il fallait donc bien fêter ces 27 années passées au sein de l’association ! Les bénévoles et les salariées ont été unanimes afin de la remercier pour les services rendus.

A l’occasion du repas de ce début d’année, Josette recevait 2 billets pour accomplir un voyage en Dordogne au mois de juin. Bon voyage Josette et merci !