Nauviale. Les danseurs du Renouveau sportif ont fêté Carnaval

L’atelier danse du Renouveau sportif n’a pas laissé passer carnaval sans organiser une soirée déguisée afin de passer un agréable moment.

Une cinquantaine de participants, costumés et grimés, ont apporté une touche de fantaisie et de mystère (certains étaient totalement méconnaissables) à une fête qui fut riche en couleurs et en bonne humeur.

Les danseurs s’en sont donné à cœur joie et, au moment de reprendre leur souffle, ils ont particulièrement apprécié la collation surprise préparée autour de fruits eux-aussi déguisés.

Le succès de la soirée fut "un total enchantement" pour les organisateurs, ravis de pouvoir "privilégier de telles occasions de se distraire à moindre frais". Au Printemps (date à préciser) et avec la complicité de Francis, le "cabretaïre" du groupe, sera organisée un après-midi sous le signe des musques s auvergnates et celtiques avec la participation d’une dizaine de violonistes venant de Saint-Flour.

La première partie sera consacrée au concert, la deuxième à la danse traditionnelle sur des rythmes de violons et d’accordéons. La soirée de "fin de danse" aura lieu le samedi 29 avril avec une formation musicale renforcée et un repas cassoulet (sur inscription).