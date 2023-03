Insolite : quand les joueurs de rugby de Camarès font la grève en plein match à Espalion !

Dimanche, la fin de partie en Régionale 2 entre Espalion et Camarès, sur le terrain du stade Michel-Granier, a été marquée par un épisode insolite : les visiteurs ne bougeant plus, laissant les Espalionnais enquiller les essais jusqu'à ce que le délégué de la rencontre s'en mêle. Explications.

Le rassemblement historique à Rodez contre la réforme des retraites avait lieu ce mardi. Mais déjà dimanche, à Espalion, ce sont des joueurs de rugby qui ont fait la grève du jeu, en plein match ! En effet, le derby de R2 se disputait dans de bonnes conditions jusqu'aux alentours de la 70e minute. Les locaux, à la lutte pour la montée, dominaient déjà des gars du Rougier pas avares d'efforts non plus, d'autant que diminués par plusieurs absences. Mais une succession de décisions arbitrales, parmi lesquelles un essai de pénalité contre eux et un autre non sifflé pour eux, ont fait sortir de leurs gonds les joueurs du sud du département.

Attention : aucun mauvais geste n'est à déplorer. Mais devant les décisions de madame l'arbitre qu'ils avaient beaucoup de mal à comprendre, le capitaine Elian Gomez et sa bande ont décidé de... s'arrêter de jouer. Ou plutôt de laisser jouer les Espalionnais, pour protester contre un arbitrage à sens unique, toujours selon ceux qui n'avaient pas particulièrement cochés ce match, car venus à seulement 20 et plus soucieux de s'économiser (les cartons comme les blessés) en prévision des matches importants à venir pour la suite de la saison.

Résultat, au moins trois essais inscrits par le RCENA sans que les Camarésiens ne bougent d'un iota. Une situation ubuesque, qui a eu de quoi interloquer les spectateurs. Et qui a agacé également le délégué du match. Ce dernier a ainsi stoppé ces 5 à 7 minutes de simulacre de fin de match en convoquant présidents et entraîneurs, en menaçant de rédiger un PV qui aurait pu coûter cher au club des grevistes du jour. De quoi faire reprendre le jeu, au moins pour les apparences, aux bleu et rouge.

Résultat final 44-6. Et une expérience pour le moins inédite.