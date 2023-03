Rodez : les inscriptions dans les écoles maternelles et primaire sont ouvertes

La Ville lance une campagne de communication autour de l’inscription dans les écoles maternelles et élémentaires.

Ces prochains jours, vous ne devriez pas échapper à la campagne de communication lancée par la mairie pour l’ouverture des inscriptions dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville. Affiches dans les abribus, affichettes et flyers dans les lieux publics : c’est par ce biais-là que la Ville interpelle les parents amenés à inscrire pour la première fois leur enfant. " Ce n’est pas souvent que nous faisons cela, mais c’est né de l’échange avec les enseignants qui nous demandent aussi de mettre en avant les écoles de la ville. Car il s’y fait de belles choses et cela ne se sait pas assez", confie Fabienne Castagnos, adjointe à la mairie de Rodez en charge de l’éducation.

Bilinguisme, gratuité de la garderie, repas bio local de la cantine, ce sont autant d’atouts qui sont mis en avant par la ville, pour évoquer les huit groupes scolaires ruthénois qui réunissent un peu plus de 1 300 enfants.

D’un point de vue pragmatique, les inscriptions peuvent être réalisées par mail, via le site internet de la ville. Un guichet unique a été ouvert à la municipalité (à la mairie, à la maison de quartier de Gourgan et à celle de Saint-Éloi, aux horaires d’ouverture) où les parents concernés peuvent bénéficier de toutes les informations qu’ils souhaitent. Histoire d’adapter au mieux les possibilités offertes par ces écoles. "Si par exemple, des parents expriment le souhait fort de voir leur enfant apprendre l’occitan, on le dirigera vers l’école Cambon", cite en exemple Fabienne Castagnos. Cet appel aux inscriptions concerne également les enfants nés en 2021. Ils rejoindront toutefois leur classe de TPS (toute petite section) après un échange préalable avec la direction de l’école, afin d’établir avec les parents et en lien avec les structures de petite enfance. À cet effet, c’est un accueil personnalisé qui est prévu pour ces enfants-là. "Et c’est un contrat évolutif qui sera signé avec les parents en fonction des besoins de l’enfant", complète-t-on. Aujourd’hui, ce sont près d’une soixantaine d’enfants qui sont aujourd’hui dans les classes de TPS de la ville.