Sécheresse hivernale : les restrictions d'eau gagnent progressivement du terrain

De nouveaux départements en alerte, d’autres en vigilance.

La sécheresse s’enracine dans nos paysages. Alors que les préfets étaient réunis lundi 6 mars à Paris pour évoquer d’éventuelles nouvelles restrictions d’eau à cause des carences en pluie qui impactent le pays, le ministère de l’Écologie a mis à jour sa carte de vigilance.

Trois départements viennent de rejoindre les Pyrénées-Orientales au stade d’“alerte renforcée”, soit le niveau 3 : l’Ain, les Bouches-du-Rhône et le Var.

La Drôme et l’Ardèche vont également passer partiellement en alerte sécheresse, a annoncé lundi le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, cité par France Info. Par ailleurs, deux départements, la Savoie et les Yvelines, sont placés en état de “vigilance”, c’est-à-dire le niveau 1. La Corrèze, le Vaucluse, la Sarthe et les Alpes-Maritimes devraient basculer également sur cette liste selon le ministre.

Interdiction de remplir sa piscine ou d’arroser

Au niveau trois, les particuliers ont notamment l’interdiction d’arroser les pelouses, de remplir les piscines individuelles ou encore de nettoyer leur véhicule (sauf dans une station de lavage).

Autant de restrictions très précoces dans le calendrier cette année qui concernent également les collectivités locales, notamment pour l’arrosage des espaces verts, des stades et le lavage de voiries ou terrasses à grandes eaux. Et qui dit restrictions dit sanctions. En cas de non-respect de ces mesures d’économie d’eau, l’amende est conséquente : 1 500 € pour une première contravention, qui peut passer à 3 000 € en cas de récidive. Quant aux "entreprises, associations et collectivités, la note est plus salée avec une amende qui grimpe à 7 500 €", précise le site demarchesadministratives.fr.

Doux, trop sec et plutôt bien ensoleillé. Voilà, selon Météo France, le bilan de l’hiver météorologique, qui s’étend du 1er décembre au 28 février. Un hiver sans pluie ou presque. Les précipitations ont été déficitaires d’environ 25 % en moyenne en France. Notre pays a d’ailleurs connu une période inquiétante de 32 jours sans précipitations entre le 21 janvier 2023 et le 21 février 2023. En février 2023, le déficit en eau est monté à - 75 %, rapporte La Dépêche.

Nous avons même connu le 15e hiver le plus chaud depuis 1900.