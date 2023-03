Espalion. Échanger avec son bébé avant qu’il ne sache parler

Un cycle de sept ateliers va démarrer lundi 13 mars avec Fany Poujol, annimatrice en langue des signes.

Bébé a tant de choses à dire avant de savoir parler, pourquoi attendre pour communiquer avec lui ?

Le langage des signes pour bébé est un langage de transition qui permet d’utiliser des gestes pour illustrer des mots courants (manger, j’ai fini, dormir…).

La LudO’Doudou du centre social accueille Fany Poujol, animatrice en Langue des signes française, pour un nouveau cycle de 7 ateliers les lundis matin pour apprendre à communiquer avec bébé avec des signes !

Le premier atelier du cycle aura lieu lundi 13 mars à 10 heures. Il est possible de montrer des signes à un bébé dès son plus jeune âge. Il devrait pouvoir commencer à les utiliser vers l’âge de 10 mois. Encouragé à signer, votre enfant saura rapidement exprimer ses envies, ses besoins et ses craintes pour des échanges toujours plus complices et facilités dans la vie quotidienne.

Apprendre à signer avec son bébé, c’est aussi prendre conscience de l’importance du langage corporel, même pour les parents : les expressions du visage, les gestes et les postures, en disent souvent plus long que les mots.

Le tarif est de 21 € pour le cycle des 7 ateliers pour les adhérents(e)s du centre social (10 € l’adhésion/famille/an) et de 35 € pour les non adhérents. Il y a peu de places et beaucoup de demandes, alors si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à vous inscrire au 05 65 48 92 66 ou par mail à l’adresse

parent@cs-espalionestaing.fr