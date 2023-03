Rignac. La vie et l’œuvre de Toulouse-Lautrec au programme de Rencontres citoyennes

Après la fabuleuse journée sur la prévention et la sensibilisation sur les violences, Rencontres citoyennes propose une conférence sur la vie et les tribulations d’un artiste extraordinaire bien connu, Toulouse-Lautrec, jeudi 16 mars.

Le conférencier Jean Renoux, passionné d’art et d’architecture animera cette soirée débat à partir de 20 h 30, salle des fêtes. Après 45 ans passés en Floride à donner des conférences et des cours de français dans les universités, Jean Renoux, exaspéré par Trump, a décidé de partir pour venir s’installer à Aubin.

Henri de Toulouse-Lautrec, natif d’Albi, peintre, dessinateur, lithographe, illustrateur, souvent incompris, souffrait d’une maladie génétique très rare, la pycnodysostose, réellement comprise qu’au début des années soixante.

Il fut pour beaucoup "l’âme de Montmartre," décrivant en peinture la vie des cabarets, bars, salles de spectacles et maisons closes. Il peint les gens qui y travaillaient et qui souvent furent ses proches amis. On ne peut oublier ses portraits remarquables de gens inconnus ou célèbres qui fréquentaient ces endroits. Il fut aussi un illustrateur extraordinaire, créant des affiches telle celle de La Goulue du Moulin rouge, pour promouvoir des théâtres ou cabarets. Un jour, il voulut physiquement défendre son ami Vincent van Gogh, insulté par un artiste : une démonstration de son courage et aussi de sa profonde fidélité envers ses amis.

Il aimait beaucoup l’équitation, y renonçant à cause de sa maladie mais ne l’oubliant jamais au travers de ses tableaux et dessins. Il fut passionné par le côté anticonformiste du cirque. Sa vie fut brève mais remplie. Il laissa 735 peintures, des centaines de dessins et lithographies ainsi que plusieurs milliers de dessins dont certains sont présentés en 1900 à l’Exposition universelle.

Après une vie tumultueuse, Henri de Toulouse-Lautrec meurt victime d’une hémorragie cérébrale alors qu’il n’avait pas 37 ans.