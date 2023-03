Football : trois choses à savoir sur Caen, prochain adversaire de Rodez

Rodez reçoit le Stade Malherbe de Caen, samedi à 19 heures, à Paul-Lignon. Focus sur son adversaire.

Une équipe qui ne se déplace pas si bien que cela

Au regard du classement, où il occupe le sixième rang, on peut dire que Caen est un gros poisson du championnat. Et un gros poisson plutôt en forme, puisque le club du Calvados reste sur trois victoires et deux nuls lors des cinq derniers matches.

Ses performances à l'extérieur sont, en revanche, moins reluisantes, lui qui possède le douzième meilleur bilan de Ligue 2 sur cet exercice, avec cinq défaites au compteur.

Mendy, un atout parmi les trois meilleurs buteurs de Ligue 2

Quand on pense aux points forts caennais cette saison, le nom d'Alexandre Mendy est sûrement le premier qui nous vient en tête. Et ce n'est pas anodin tant l'international bissaoguinéen, et donc partenaire de sélection de Joseph Mendes, marche sur l'eau cette année. Avec déjà onze réalisations à son compteur, ce qui en fait le troisième meilleur scoreur, le joueur de 28 ans ne cesse d'impressionner.

À l'aller, Mendy avait asséné un coup de poignard à Rodez peut avant la 70e minute de jeu, alors que les hommes de Laurent Peyrelade, à l'époque, avaient plutôt bien tenu jusque-là en maintenant le tableau d'affichage à 0-0.

Ce dernier sera, à coup sûr, un des principaux dangers du SMC à Paul-Lignon, samedi.

Un bilan négatif face au Raf à Paul-Lignon

S'il reste sur une victoire 2-0 au match aller, le Stade Malherbe de Caen n'a pas que des bons souvenirs de ses confrontations avec Rodez. Chose encore plus vraie lors de celles ayant eu lieu à Paul-Lignon. Avant samedi, le club ruthénois arbore un bilan de deux victoires contre une défaite.

Lors de la dernière journée de la saison dernière, le Raf était sorti vainqueur du face-à-face, validant ainsi son maintien au deuxième échelon national.