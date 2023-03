Les "Jeux" de retour à Colombiès

Organisés à Baraqueville en 2017, à Naucelle en 2019, les Jeux en Pays ségali qu’on pourrait assimiler à des Jeux olympiques locaux vont signer leur retour le 2 septembre.

Ce sera cette fois au tour de la commune de Colombiès de les accueillir. Michel Delmas a succédé à William Bauguil à la présidence de l’association organisatrice et autour d’une nouvelle équipe. Les réunions de préparation ont déjà commencé.

Le recrutement engagé

Pour mener à bien ce nouveau challenge intitulé "Colombiès 2023", la collaboration avec le tissu associatif local est en marche : ainsi, on peut déjà annoncer qu’on devrait y retrouver les traditionnelles épreuves de VTT, de pétanque, de belote, de quilles de huit, de course à pied, de randonnée pédestre. Pour innover, le tir à l’arc et le tir à la corde devraient également faire leur apparition.

Les disciplines à peine dévoilées, les sélectionneurs de chaque commune vont pouvoir réfléchir au recrutement de leurs meilleurs performeurs dans chacune d’elles et peut-être ainsi, prétendre à écrire le nom de leur village aux côtés de Tauriac-de-Naucelle et de Camjac au palmarès de la manifestation.